Häcken ökade på serieledningen

Brommapojkarna tog emot Häcken.

Serieledarna vann med 6–0.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken mötte BP under söndagen i en speciell match. Matchen handlade om så mycket mer än fotboll, båda lagen spelade för kampen mot cancer och lagen bar rosa respektive blåa tröjor.

Hemmalaget valde att byta målvakt när Emilia Johansson kom in istället för Clara Ekstrand.

Då tog gästerna kommandot direkt. Landslagsuttagna Monica Jusu Bah satte 1–0 till Häcken redan i den sjunde minuten och efter det rullade det på för Häcken. I den 25:e minuten misslyckas BP att rensa undan bollen och istället blev det självmål. Sedan kunde mittbacken Stine Sandbech nicka in 3–0 efter 41 minuter.

Men i den 13:e minuten tvingades gästerna till ett byte när Pernille Sanvig kolliderade med en BP-spelare och skrek ut sin smärta. Det såg ut att vara magen eller nyckelbenet som danskan skadade, men hon tvingades till byte och in kom målfarliga Helena Sampaio.

I andra halvlek kunde Anna Anvegård sätta dit 4–0 och sedan kunde inbytte Helena Sampaio utöka till 5–0. Även BP drabbedes av skada när Frida Thörnqvist fick foten lindad och tvingades till byte. Häckens Carly Wickenheiser blev varnad men bara kort därefter kunde hon sätta dit 6–0 till Häcken.

Häcken vann med 6–0 och ligger nu på 55 poäng, fyra poäng före tvåan Malmö FF.