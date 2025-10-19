TV: Bajen besegrade Vittsjö – Hasund och Joramo hjältar

Hammarby hakar på i toppen av damallsvenskan.

Detta efter dagens seger borta mot Vittsjö.

Vilde Hasund och Emilie Joramo låg bakom segern.

Foto: Bildbyrån

Inför dagens möte mellan Vittsjö GIK och Hammarby hade Bajen trillat ner på tredjeplats i tabellen, detta efter Malmö FF:s storseger mot Djurgården igår.

Nu har man dock tagit tillbaka andraplatsen.

Hammarby besegrade nämligen Vittsjö med 2–0 denna söndagskväll.

Matchens första mål gjordes av Vilde Hasund som spelades fram av Emilie Joramo och Joramo själv fastställde sedan slutresultat till 2–0 på stopptid.

Värt att notera utöver resultatet var att Hammarby-talangen Fanny Peterson fick göra sin första damallsvenska start någonsin.

I och med segern placerar sig Hammarby återigen fyra poäng efter BK Häcken, samtidigt som man går upp på lika många poäng som Malmö FF.