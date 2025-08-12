Bea Sprung, 20, har spenderat stora delen av sin fotbollskarriär i Rosengård, men för några veckor sedan blev hon klar för Hammarby.

Nu möter mittfältaren sin gamla klubb.

– Jag vill väl bara visa att jag gjorde rätt val, säger Sprung till FotbollDirekt.

Hammarby har mött Rosengård två gånger i år. Först i semifinalen i svenska cupen och sedan i damallsvenskan. För Hammarby har det blivit två stora segrar och nu väntar en tredje match men denna gången på bortaplan i Skåne. En match som blir speciell för det 20-åriga nyförvärvet Bea Sprung.

– Det ska bli kul hoppas jag, kul att komma tillbaka till Malmö IP och spela mot Rosengård, för det är första gången jag spelar mot Rosengård.

Bea Sprung i FC Rosengård. Foto: Bildbyrån.

Sprung har bara varit i Hammarby i några veckor och hennes andra match i grönvitt är mot just Rosengård. Bea Sprung fostrades, vann SM-guld och spelade Champions Leauge med Rosengård, och nu vill hon visa sin gamla klubb att hon tog rätt steg i sin karriär.

– Jag vill bara visa att jag gjorde rätt val och att visa att det är ett bra steg för mig, säger hon och fortsätter:

– Självklart vill man vinna. Det hade inte varit kul att förlora matchen. Men sedan är det som vilken annan match som helst egentligen. Det viktigaste är att man tar poängen man ska ta.

”Rosengård-supportrarna är snälla”

Rosengård och Hammarby har under senare år blivit stora rivaler. Båda lagen har varit topplag men också för att spelare har gjort “förbjudna byten” mellan rivalerna. Men reaktioner är inget som Sprung är rädd för.

– Jag vet inte, jag tror det är värre åt det andra hållet, att gå från Hammarby till Rosengård som Emma Jansson och Emilia Larsson gjorde. Så jag vet inte vad det kommer bli för reaktioner, men Rosengård-supportrarna är ganska snälla.

Matchen mellan Rosengård och Hammarby spelas klockan 19:00 under tisdagskvällen.