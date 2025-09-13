Hammarby gjorde det som krävdes – vann mot Linköping

Hammarby vann med 3–0 mot Linköping i omgång 18 av damallsvenskan.

Linköping hade en pigg start på första halvlek men efter det så hade Hammarby lekstuga.

Foto: Bildbyrån

Direkt i matchen tog Hammarby kommandot när Smilla Holmberg fick bollen och gjorde en fin löpning mot mål. Men där var Linköping och försvarade bra så LFC målvakten Cajsa Andersson fick starta om spelet. Då var det ett annat Linköping som attackerade men utan framgång.

I början av första halvlek fick Ellen Wangerheim en jättechans att sätta dit ledningen för hemmalaget men fick bollen lite för långt ifrån sig och Cajsa Andersson kunde enkelt rädda.

Foto: Bildbyrån

Efter 12 minuter av matchen kunde Vilma Koivisto sätta 1–0 på nick. Koivistos andra mål i grönvitt och det första målet mot sin gamla klubb Linköping. Sedan kunde Julie Blakstad utöka i den 43.e minuten.

Direkt i den första halvleken blev Smilla Holmberg vält av Jonna Andersson som fick gult kort för situationen. Ganska snabbt efter gjorde Sofia Reidy en fin löpning genom hela planen men det blev inget farligt av det.

I den 49:e minuten kunde Smilla Holmberg göra sitt andra mål för dagen när hon satte dit 3–0 till Hammarby.

Efter 58 minuter spelade gjorde Linköping ett byte när Sara Eriksson signalerade för byte. Det kan komma att bli ett riktigt tungt tapp för LFC. In kom Ronja Ingberg. Hon gjorde vad hon skulle i en match som LFC tappat för länge sen. Men det fanns ändå lite som antydde på att de ville göra mer i matchen.

Hannah Sjödahl fick göra debut i den grönvita tröjan med dryga 25 minuter kvar av matchen. Hammarby hade lekstuga och övertag stora delar av matchen. Trots det blir det ”bara” 3–0, men Martin Sjögren fick lufta en del spelare som suttit på bänken länge, bland annat Athinna Persson Lundgren och Stella Maiquez.

Hammarby vann med 3–0.