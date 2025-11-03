STOCKHOLM. Hammarby vann mot Norrköping hemma på Kanalplan.

Det innebär att ”Bajen” är obesegrade på sin hemmaplan.

– Där är vi extremt bra och vi är trygga här med den supporten vi har. Det är jobbigt som motståndare att komma till Kanalplan, säger Alice Carlsson till FotbollDirekt.

Hammarby krossade IFK Norrköping med 4–0 under söndagen. En match som på förhand var svårtippad eftersom Norrköping hade en otrolig segersvit med sex raka segrar. Den sviten är bröts efter besöket på Kanalplan.

– Det blir lätt så när man spelar på Kanalplan. Där är vi extremt bra och vi är trygga här med den supporten vi har. Det är jobbigt som motståndare att komma till Kanalplan. Idag får vi träff på det mesta och börjar matchen bra. Då är det jobbigt för de andra, säger Alice Carlsson till FotbollDirekt.

Hur viktigt är det för er att vara obesegrade på hemmaplan?

– Jätteviktigt. Jag tror jag sa det till dem där idag. Jag tror det var efter två matcher på hemmaplan eller någonting så sa jag att vi ska ha ett mål i alla fall och det och vi ska inte tappa en enda poäng här på kanalplan. Och det har vi hållit i så att det är extremt skönt att vi är starka hemma.

Alice Carlsson har varit kapten i Hammarby i flera år och efter segern mot ”Peking” är trotjänaren extra nöjd med insatsen.

– Jag är jättestolt. Det är självklart och det finns många typer av kaptener i det här laget också så att jag är jättestolt över det bara. Och stolt över alla tjejerna och alla de unga som kommer in och tar för sig så det är jättekul.

Hammarby ligger tvåa i damallsvenskan med två omgångar kvar.