Hammarbys mål inför 2026: ”Ledande i utvecklingen”

JULINTERVJUN. Hammarby kom tvåa i damallsvenskan.

Nu hoppas klubben kunna ta steg i att utveckla unga spelare.

– Vi tror och hoppas att vi fortsatt kommer att vara ledande i utvecklingen av unga spelare i svensk fotboll, skriver sportchef Arnór Smárason till FotbollDirekt.

Den damallsvenska säsongen 2025 är färdigspelad. De 14 bästa klubbarna i landet har gått på julledighet och de flesta återstartar sin verksamhet ett par dagar efter nyår. Därför har FotbollDirekt låtit några sportchefer blicka tillbaka på det gångna spelåret och berätta om hur de arbetar inför nästa år.

Hammarby slutade tvåa i damallsvenskan, blev cupmästare och gick till kvartsfinal i Europa Cup efter att ha slagit ut Brann och Ajax. En klart godkänd säsong. Under sommaren stod klubben för en del förändringar när sportchef Arnór Smárason tillträdde. ”Bajen” tar med sig mycket från säsongen som var, framförallt avancemanget i Europa och en pokal.

– Vi har mycket positivt att ta med oss från 2025, inte minst cuptiteln och avancemanget till kvartsfinal i Europa Cup. Även om vi inte lyckades hela vägen i kampen om SM-guldet är vi stolta över prestationen sett över hela säsongen. Att vi har fått se ännu fler unga spelare som kommit fram genom vår akademi och debuterat i Damallsvenskan gör att framtiden ser fortsatt ljus ut för Hammarby, skriver sportchef Arnór Smárason till FotbollDirekt.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Vi har jobbat väldigt hårt med att få ihop den bästa möjliga tränarstaben och utöka staben ytterligare för att ge våra spelare ännu bättre förutsättningar för att utvecklas i vår miljö.

Vad är målsättningen med 2026?

– Vi väntar med att kommunicera våra målsättningar för året innan alla pusselbitar är på plats, men det är klart att vi kommer att fortsätta att sikta på att utmana om de inhemska titlarna samtidigt som vi vill vara slagkraftiga i Europa. Vi tror och hoppas att vi fortsatt kommer att vara ledande i utvecklingen av unga spelare i svensk fotboll.

Bästa minne från 2025?

– Båda avancemangen i Europa Cup kommer på delad förstaplats. Vi visade både mot Brann och Ajax vad Hammarby står för, och bidrog till att sätta Hammarby på kartan ytterligare ute i Europa. Sen är det inte ett enskilt minne, men något som jag verkligen tar med mig från den här säsongen är att fyra av våra akademispelare fick debutera i Damallsvenskan.

Om du får värva en spelare från ett annat allsvenskt lag, vem blir det?

– Svea Rehnberg.

Svea Rehnberg blev presenterad av Hammarby den 23 december.

Vad önskar sig din klubb i julklapp?

– En ny och förbättrad arena för damerna. Även om Kanalplan har sin charm är den inte godkänd för spel i Europa, och vi siktar på att vara ute i Europa varje år.

Hammarbys huvudtränare Martin Sjögren lämnade efter säsongen och William Strömberg tar över som huvudtränare.