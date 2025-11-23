Här är alla vinnarna i Obos Damallsvenskans bästa 2025

Damallsvenskans bästa spelare har prisas.

Se alla vinnare här!

Foto: Bildbyrån

Damallsvenskan är färdig och BK Häcken står som vinnare. Ikväll har spelarna prisas i flera olika kategorier.

Här är alla vinnare på galan.

Årets forward

Felicia Schröder, BK Häcken

Sara Kanutte Fornes, Malmö FF

Ellen Wangerheim, Hammarby IF

Årets mittfältare

Julia Karlernäs, IFK Norrköping

Mia Persson, Malmö FF

Anna Anvegård, BK Häcken

Årets back

Smilla Holmberg, Hammarby IF

Alice Bergström, BK Häcken

Julie Blakstad, Hammarby IF

Årets målvakt

Moa Olsson, Kristianstad DFF

Moa Öhman, Malmö FF

Jennifer Falk, BK Häcken

Årets MVP

Mimmi Wahlström, Djurgårdens IF

Mia Persson, Malmö FF

Felicia Schröder, BK Häcken

Årets genombrott

Olivia Ulenius, Djurgårdens IF

Smilla Holmberg, Hammarby IF

Alice Egnér, Kristianstads DFF

Årets tränare

Marcelo Fernandez, Djurgårdens IF

Mak Lind, BK Häcken

Mladen Blagojevic, Vittsjö GIK

Ungdomarnas pris

Felicia Schröder, BK Häcken

Hederspriset

Marika Domanski Lyfors