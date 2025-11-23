Här är alla vinnarna i Obos Damallsvenskans bästa 2025
Damallsvenskans bästa spelare har prisas.
Se alla vinnare här!
Damallsvenskan är färdig och BK Häcken står som vinnare. Ikväll har spelarna prisas i flera olika kategorier.
Här är alla vinnare på galan.
Årets forward
Felicia Schröder, BK Häcken
Sara Kanutte Fornes, Malmö FF
Ellen Wangerheim, Hammarby IF
Årets mittfältare
Julia Karlernäs, IFK Norrköping
Mia Persson, Malmö FF
Anna Anvegård, BK Häcken
Årets back
Smilla Holmberg, Hammarby IF
Alice Bergström, BK Häcken
Julie Blakstad, Hammarby IF
Årets målvakt
Moa Olsson, Kristianstad DFF
Moa Öhman, Malmö FF
Jennifer Falk, BK Häcken
Årets MVP
Mimmi Wahlström, Djurgårdens IF
Mia Persson, Malmö FF
Felicia Schröder, BK Häcken
Årets genombrott
Olivia Ulenius, Djurgårdens IF
Smilla Holmberg, Hammarby IF
Alice Egnér, Kristianstads DFF
Årets tränare
Marcelo Fernandez, Djurgårdens IF
Mak Lind, BK Häcken
Mladen Blagojevic, Vittsjö GIK
Ungdomarnas pris
Felicia Schröder, BK Häcken
Hederspriset
Marika Domanski Lyfors
