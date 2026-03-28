Harryssons första match i Peking: ”Det går snabbt i svängarna”

SOLNA. Josefin Harrysson har bytt Växjö för IFK Norrköping.

I den damallsvenska premiären fick hon göra debut för sitt nya lag.

– Det har varit en speciell vecka. Fotbollen är väldigt speciell på det sättet att det kan gå snabbt i svängarna, säger Harrysson efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan kom beskedet att Josefin Harrysson, som var lagkapten i Växjö DFF, lämnade klubben för nya utmaningar i IFK Norrköping. Försvararen fick göra sin debut i Östgötalaget i den damallsvenska premiären mot AIK.

– Ja en typisk premiärmatch. Mycket dueller och mycket kamper. Så en väldigt typisk premiär. Sen så hade man väl hoppats mer från resultatet. Väldigt besvikna på att vi inte får en vinst idag. Men det är första matchen och vi får jobba på från det, säger Harrysson efter matchen.

Hur är det att stå här i en IFK Norrköpings-tröja idag?

– Jo men det känns bra. Det har varit en speciell vecka. Fotbollen är väldigt speciell på det sättet att det kan gå snabbt i svängarna. Men det känns bra.

Det var inget lätt beslut för Harrysson att byta klubb.

– Det är klart att man tänker fram och tillbaka. Det är mycket grejer, man får nästan skriva en lista med plus och minus. Som man gör. Men det har blivit jättebra och känns bra denna veckan. Det är klart man är lite trött i huvudet och det har varit mycket. Men det är så fotbollslivet.

Harryssons första match i "Peking".

AIK hade fullsatta läktare under lördagens match och motståndarna fick höra en del burop. Något som bara triggar Harrysson.

– Nej, jag älskar det. Fotboll ska spelas med mycket publik på läktaren och det är jättekul att damfotbollen också går framåt. Det går att komma mer publik. Så det var bara tändvätska för oss. Skitroligt verkligen att det kommer mycket folk, och jag hoppas det kan komma det på hemmaplan också.