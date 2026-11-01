Holmgrens hyllning till Uppsala: ”De har alltid trott på unga spelare”

STOCKHOLM. IK Uppsala lägger ner efter säsongen.

Hammarby-keepern Emma Holmgren möter sin förra klubb för sista gången.

– Så det är såklart tråkigt att klubben lägger ner, säger Emma Holmgren till FotbollDirekt.

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I fjol vann IK Uppsala elitettan och klev därmed upp till damallsvenskan. Det började hyfsat bra men sen har det blivit nattsvart. I somras sålde klubben stora delar av spelartruppen till storklubbar som AIK, Malmö och Djurgården på grund av ekonomiska problem.

För några veckor sedan kom beskedet att klubben lägger när all verksamhet när säsongen är över.

Under söndagen kommer tabelltvåan Hammarby på besök och målvakten Emma Holmgren möter Uppsala med dubbla känslor.

– Det är alltid lite speciellt att få komma till sin hemstad och möta en klubb som man har varit i tidigare och jag hade en väldigt fin tid där. Så det är såklart tråkigt att klubben lägger ner, säger målvakten.

Uppsala har fostrat en hel del stora stjärnor. Bland annat Beata Olsson och Cornelia Kapocs som gör succé i Liverpool.

– Det är bara att se på Cornelia Kapocs och Beata Olsson i Liverpool nu och d andra spelare som är ute i Europa och klubbar i Sverige. De har alltid trott på unga lovande spelare, vilket har gett resultat för oss spelare på planen.

Uppsala tar emot Hammarby med avspark 15:00 på Stundenternas.