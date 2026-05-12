JUST NU: Så startar Djurgården och Hammarby i derbyt

Djurgården tar emot Hammarby på Stockholms Stadion.

Här är Willie Kirks och William Strömbergs startelvor.

Avspark 19:00.

Djurgården och Hammarby möts i årets första derby mellan lagen. Då är det Djurgården som har en hemmaplansfördel när man spelar på anrika Stockholms Stadion.

Djurgårdens Mimmi Wahlström är gravid och missar säsongen, likt Hammarbys Emma Holmgren som missar vårsäsongen efter att nyss fött barn.

I Hammarby saknas Guðrún Arnardóttir fortfarande efter smällen mot BK Häcken i Europa Cup-finalen. Även Stella Marqués är utanför truppen.

Noterbart är att Arsenal-lånet Vivienne Lia bänkas efter att ha startat matchen mot IK Uppsala. Istället får Fanny Peterson chansen från start.

För Djurgården så utgår Alexsandra Lobanova och in kommer Nenne Ruuskanen istället.

Startelvor:

Djurgården: Koivunen – Holmqvist, Westlund, Svendsen, Pelgander – Åsland, Wantanabe, Ruuskanen, Renmark – Gros, Eriksson

Hammarby: Loeck – Reidy, Bragstad, Carlsson, Lennartsson – Koivisto, Joramo – Hasund, Sørum, Rehnberg – Peterson