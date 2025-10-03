Så startar Hammarby och AIK i derbyt

Hammarby och AIK ställs mot varandra under fredagen i damallsvenskan.

Matchen startar 19.00.

Så ställer de båda stadsrivalerna upp.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen spelas det derby mellan Hammarby och AIK i damallsvenskan. Bajen som är hemmalaget jagar poäng i kampen om SM-guldet samtidigt som ”Gnaget kommer från en förlust mot Häcken.

Senast de två stadsrivalerna drabbade samman var det AIK som gick vinnande ur striden efter ett mål av Villemo Dahlqvist. Hon tar plats i kvällens elva. Där till är AIK-kaptenen Jennie Nordin tillbaka.

Hammarby ställer upp med samma elva som i deras senaste match mot Växjö.

Matchen startar 19.00.

Följ matchen live med FotbollDirekt här!

Startelvor:

Hammarby: Loeck – Holmberg, Carlsson, Bragstad, Blakstad – Joramo, Myagawa – Sprung, Lennartsson, Hasund – Wangerheim

AIK: Whyman – Oscarsson, Nordin, Plan, Lindstedt – Sembrant – Tabata, Reidy, Selin, Dahlqvist – Grabus