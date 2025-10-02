Klart: Lämnar damallsvensk klubb – för roll i BK Höllviken
Jimmie Andersson lämnar Vittsjö GIK efter säsongen.
Härnäst väntar uppdrag som klubbchef i BK Höllviken.
– BK Höllviken är en förening med stort hjärta, stark framtidsvision och ett mod som inspirerar, säger han via klubbens hemsida.
Vittsjö GIK meddelade under gårdagen att klubbchef Jimmie Andersson lämnar klubben efter säsongen.
– Det har varit en fantastiskt lärorik och givande tid i Vittsjö GIK. Jag är stolt över att ha fått vara en del av denna fantastiska klubb, sa Andersson ett uttalande via klubbens hemsida.
– Samtidigt är det nu rätt beslut för mig att prioritera familjen och hitta en bättre balans i vardagen, säger han och syftar på att han har pendlat till Vittsjö genom åren, fortsatte han.
Istället väntar uppdrag i BK Höllviken, där han också kommer att ta rollen som klubbchef.
– BK Höllviken är en förening med stort hjärta, stark framtidsvision och ett mod som inspirerar. Att få bli en del av förening mitt i en strategisk nystart känns otroligt inspirerande. Jag ser fram emot att bidra med både struktur, energi och gemenskap i en förening med positiv framtidstro och starka värderingar. Det känns både viktigt och roligt, säger han via klubbens hemsida.
