Klart: Lämnar damallsvensk klubb – för roll i BK Höllviken

Jimmie Andersson lämnar Vittsjö GIK efter säsongen.

Härnäst väntar uppdrag som klubbchef i BK Höllviken.

– BK Höllviken är en förening med stort hjärta, stark framtidsvision och ett mod som inspirerar, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Vittsjö GIK meddelade under gårdagen att klubbchef Jimmie Andersson lämnar klubben efter säsongen.

– Det har varit en fantastiskt lärorik och givande tid i Vittsjö GIK. Jag är stolt över att ha fått vara en del av denna fantastiska klubb, sa Andersson ett uttalande via klubbens hemsida.

– Samtidigt är det nu rätt beslut för mig att prioritera familjen och hitta en bättre balans i vardagen, säger han och syftar på att han har pendlat till Vittsjö genom åren, fortsatte han.

Istället väntar uppdrag i BK Höllviken, där han också kommer att ta rollen som klubbchef.

– BK Höllviken är en förening med stort hjärta, stark framtidsvision och ett mod som inspirerar. Att få bli en del av förening mitt i en strategisk nystart känns otroligt inspirerande. Jag ser fram emot att bidra med både struktur, energi och gemenskap i en förening med positiv framtidstro och starka värderingar. Det känns både viktigt och roligt, säger han via klubbens hemsida.