Larsson bekräftar FD:s avslöjande: ”Nu har jag ingen klubb”

Emilia Larsson lämnar Rosengård.

Den 27-åriga anfallaren står nu utan klubb och söker nästa steg i karriären.

– Jag och min agent jobbar för att hitta en klubb, säger hon till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt kunde i november avslöja att Emilia Larsson, som anslöt till Rosengård inför säsongen 2023, skulle lämna FCR när hennes kontrakt löpte ut efter säsongen.



”Emilia Larsson har utgående avtal – det kan jag bekräfta.”, skrev sportchefen Emelie Lundberg i ett SMS till FotbollDirekt då.





Nu bekräftar 27:åringen för FD att hon har lämnat skåneklubben och att det inte blir någon fortsättning där.

– Ja just nu så har jag ju ingen klubb. Mitt kontrakt gick ut med Rosengård nu i december, så nu har jag ingen klubb. Jag och min agent jobbar för att hitta en klubb, säger hon till FotbollDirekt.



Emilia Larsson har gjort sex mål och två assist på 24 damallsvenska matcher i år. Hon har tidigare representerat klubbar som Hammarby, IFK Norrköping och Linköpings FC.