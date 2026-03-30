Lia efter succén: ”Fortsätta känna den känslan”

STOCKHOLM. Vivienne Lia, 19, är inlånad från Arsenal till Hammarby.

I den damallsvenska premiären stod hon för både mål och assist.

– Vill bara fortsätta att känna den känslan, antar jag, och jaga den och bara fortsätta att bli bättre och se vart det tar mig, säger Lia efter matchen.

Hammarby har lånat in Vivienne Lia från Arsenal till Hammarby hela säsongen. Hon är petad ut Europa-truppen men har fått visa upp sig lite smått i svenska cupen. Men i den damallsvenska premiären mot Rosengård under söndagen slog 19-åringen till med assist och ett drömmål.

– En fantastisk första match att bygga vidare på. Tre poäng, bara glad att kunna hjälpa laget. Jag vill bara fortsätta bygga vidare på den här prestationen, växa och bara lära mig och se vart säsongen tar oss. Bara lättnad, tror jag. Ren glädje och lycka. Vill bara fortsätta att känna den känslan, antar jag, och jaga den och bara fortsätta att bli bättre och se vart det tar mig, säger Lia.

Slutresultatet blev 3–1 till Hammarby och de grönvita får därmed tre viktiga poäng i kampen om SM-guldet.

– Ja, det är enormt. Det är också ett statement, bara att fortsätta bygga vidare på prestationerna, fortsätta att bli bättre, fortsätta prestera och få de resultat vi behöver för att fortsätta bygga under säsongen.

Trots att Lia bara är 19-år gammal och har lämnat England för ett nytt äventyr så trivs hon i sin nya vardag.

– Det har varit riktigt bra, jag börjar komma till rätta, det är en härlig stad, så jag älskar storstäder. Jag växte upp i London, så det är trevligt att vara i stadsmiljö. Ja, men det har varit fantastiskt, bara att utforska och ja, en ny kultur, ett nytt sätt att leva.

Det finns en sak som överraskade 19-åringen. Nämligen fika.

– Fika, alla är besatta av det, så det var överraskningen. För vi har inte det i England, så det är faktiskt riktigt trevligt, avslutar Lia.