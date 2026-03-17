Lindstedt tror på sitt AIK i år: ”Vara med och slåss där uppe”

UPPTAKTSTRÄFF. AIK tippas sluta sexa i damallsvenskan enligt medias förhandstips.

Själva har klubben också höga ambitioner inför säsongen.

– Det känns riktigt lovande. Vi vill vara med och slåss i toppen, säger Olivia Lindstedt till FD.

Det är upptaktsträff inför damallsvenskan 2026 och media har fått tippa hur de tror tabellen kommer att sluta. AIK, som i fjol slutade på en åttonde plats är inför säsongen tippade som sexa.



Efter en intensiv försäsong är känslan i AIK positiv. Olivia Lindstedt beskriver stämningen som både spänd och inspirerande inför det som väntar.

– Det känns jättebra, vi är väldigt taggade, säger hon till FD och fortsätter:

– Jag tycker vi har fått in väldigt bra spelare, både på planen och som personer. Det känns riktigt lovande.

Målsättningen är tydlig, man vill precis som media tror, förbättra fjolårets resultat och etablera sig i toppen av tabellen.

– Vi vill göra det bättre än förra året och vara med och slåss där uppe.



Vad har du för personliga mål då för den här säsongen?

– Man vill alltid utvecklas. Men om man ska sätta något siffermål så är det kanske att uppnå hundra matcher i AIK-tröjan. Det hade varit stort liksom och så få spela väldigt mycket minuter och göra det bra.



Vad hade det betytt?

– Det hade varit jättestort. Jag trivs väldigt bra här och älskar klubben.

AIK inleder damallsvenskan hemma mot IFK Norrköping den 28 mars.