LISTA: Fem spelare som kan återvända till damallsvenskan

Damallsvenskan är mer spännande än någonsin.

En hel del stjärnor går att hitta i ligan och till 2026 kan flera stora namn återvända.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars lita på fem spelare som kan vända hem.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken vann damallsvenskan 2025 efter en fenomenal säsong hela fyra poäng före tvåan Hammarby. Häcken hade även Felicia Schröder och hennes 30-mål att tillgå, vilket givetvis var en bidragande faktor till succén.

Damallsvenskan är mer spännande än någonsin. Toppen och botten är tajtare än aldrig förr och just det lyfter nivån på damallsvenskan. Det kan innebära att flera stora namn väljer att komma hem till damallsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Tove Enblom

Vålerengas målvakt Tove Enblom lämnade KIF Örebro för att prova vingarna i Norge. Det har gått jättebra för 30-åringen och hon har blivit en given landslagsmålvakt och ser ut att vara damlandslagets andra val i mål. Det verkar som att Tove Enblom trivs som fisken i vattnet men det finns en klubb som jag tror kan locka Enblom.

Mycket tyder på att Jennifer Falk lämnar BK Häcken för att prova vingarna utomlands. Om hon skulle lämna svenska mästarna tror jag att Tove Enblom hade varit en perfekt ersättare till just Falk. Klubben har ett SM-guld att försvara, ett Cupguld att ta från Söder och en Europacup att fortsätta.

Enblom har ett år kvar på kontraktet och har i år hållit 11 nollor på 20 matcher. Men Häcken borde ha ekonomiska muskler att köpa ut henne om de vill.

Foto: Bildbyrån

Sofia Jakobsson

Sofia Jakobsson har blivit petad i landslaget och får minimalt med speltid i London City Lionesses och att vända hem och avsluta karriären i Sverige vore optimalt.

Absolut att Jakobsson kanske kräver lite lyx och flärd och det kan vara svårt att få i damallsvenskan. Det finns vissa lag som kommer vara bra och har det mer lyxigt än andra men om Jakobsson ska få speltid krävs det nästan en flytt hem till Sverige. Kanske till ett Djurgården, MFF eller Häcken, tre lag med bra förutsättningar, bra faciliteter och bra läge i tabellen.

Foto: Bildbyrån

Matilda Vinberg

Matilda Vinberg lämnade Hammarby efter succésäsongen 2023. Sedan dess har hon tillbringat sin tid i Tottenham. Tiden i England har varit upp och ner. Det blev en del speltid första tiden men sedan blev det ett kortare uppehåll för skada och sedan dess har hon haft det svårt att platsa i en startelva. Hon har även blivit petad från damlandslaget och har istället fått spela i U23, vilket hon haft åldern inne för.

Att komma hem och starta om vore nog det perfekta för Matilda. Att få kontinuerlig speltid och göra det bra i damallsvenskan och sedan ta ett omtag och gå ut igen vore bra. Då kan hon även kämpa för att ta tillbaka sin plats i landslaget.

Vinberg skulle kunna göra en resa som Julie Blakstad har gjort. Hon värvades från Manchester City till Hammarby för att starta om och vilken säsong hon har haft – nu ryktas hon återigen till England och precis den resan skulle Vinberg kunna göra. För Vinberg är det nog ”Bajen” som gäller men jag tror inte hon stänger några dörrar till exempelvis Häcken eller Malmö. Men något annat Stockholmslag blir det nog inte.

Madelen Janogy efter SM-guldet 2023. Foto: Bildbyrån

Madelen Janogy

Madelen Janogy flyttade från Hammarby till Fiorentina efter dubbeln 2023. Efter två år i Italien kan jag tänka mig att hon börjar snegla på att komma hem för att kunna spela några år till och försöka ta ett nytt SM- och cupguld. För Janogy är det nog Hammarby som gäller om hon ska återvända. Jag tror hon hade platsat i laget och jag tror även att hennes erfarenhet skulle göra gott i den relativt unga truppen som Hammarby har.

Janogy har fått tillbaka sin landslagsplats och gör det bra i Fiorentina där hon får en del speltid så en flytt kanske är mer aktuell till sommaren än nu i januari men att Janogy skulle skriva på för en svenskklubb inom en snar framtid är inte en omöjlighet.

Foto: Bildbyrån

Tilde Lindwall

För någon vecka sedan kom beskedet att Tilde Lindwall lämnar norska Vålerenga. Någon ny klubb har ännu inte presenterats men med tanke på den bristande speltiden så kanske en flytt hem till damallsvenskan skulle hjälpa till.

Lindwall har tidigare tillhört Djurgården men efter ett smärtsamt uppbrott från klubben har jag svårt att se att hon vill tillbaka just dit. Ingen annan stockholmsklubb hade heller fungerat med tanke på hennes klubbtillhörighet. Det finns dock massor andra klubbar som hade fungerat bra för Tilde Lindwall, kanske BK Häcken.

Oavsett klubb så tror jag att damallsvenskan hade varit bra för Tilde Lindwall då det är ett bra syltfönster plus att hon säkerligen hade fått mer speltid.

Damallsvenskan har premiär i mars.