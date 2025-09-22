Prenumerera

LIVE: Djurgården – Hammarby

Djurgården tar emot Hammarby i damallsvenskan.
Följ Stockholmsderbyt med FotbollDirekt och chatta med vår reporter Lovina Stafhammar.

Under måndagskvällen är det dags för ett damallsvenskt Stockholmsderbyt när Djurgården tar emot lokalrivalen Hammarby hemma på Stadion.

Hemmalaget kommer senast från en 2–0-förlust borta mot IFK Norrköping, men innan dess hade ”Blåränderna” tre raka segrar i damallsvenskan. Djurgården placerar sig på fjärdeplats i tabellen inför kvällens Stockholmsderby, med sex poäng upp till Häcken på tredjeplatsen.

Hammarby har nio raka matcher utan förlust i damallsvenskan och kommer senast från en 3–0-seger mot Linköping. ”Bajen” toppar tabellen med en poäng ned till Malmö FF och två poäng till Häcken på andra- respektive tredjeplats inför matchen mot Djurgården.

Senast lagen ställdes mot varandra var den 16 juni. Då var det Hammarby som gick vinnande ur derbyt efter en 2–1-seger hemma på Kanalplan.

Derbyt startar klockan 19:00.

Djurgårdens IF
2 Halvlek
1
1
Hammarby IF
Mimmi Wahlström
( 5′)
Asato Miyagawa
( 34′)
5
Mimmi Wahlström
23
Stina Lennartsson
Sofia Reidy
29
Anna Koivunen
34
Asato Miyagawa
44
Simone Boye
59
Urara Wantanabe
64
Vilma Koivisto
Bea Sprung
64
Simone Boye
Emilie Bragstad
71
Lucia Duras
Casey Phair
76
Aleksandra Lobanova
82
Aleksandra Lobanova
Selma Svendsen
86
Asato Miyagawa
Fanny Peterson
Lovina Stafhammar
September 22, 2025 at 06:47 PM

89′ Bragstad drar ner Mimmi Wahlström i straffområdet men domaren blåser inte straff. Många är riktigt upprörda

Lovina Stafhammar
September 22, 2025 at 06:45 PM

87′ Hammarby byter in 15-åriga Fanny Peterson, intressant

Lovina Stafhammar
September 22, 2025 at 06:44 PM

85′ Djurgården går mot att utöka men Melina Loeck finns i mål och kan enkelt plocka bollen. 

Lovina Stafhammar
September 22, 2025 at 06:38 PM

79′ Djurgården får en solklar frispark efter att Alice Carlsson dragit ner Mimmi Wahlström

Lovina Stafhammar
September 22, 2025 at 06:37 PM

78′ Hammarby utökar men domaren blåser av och målet godkänds inte. 

Lovina Stafhammar
September 22, 2025 at 06:36 PM

77′ Nu sitter Djurgårdens målvakt ner precis lagom länge för att djurgården hinner prata ihop sig. Taktiskt!

Lovina Stafhammar
September 22, 2025 at 06:35 PM

76′ Lobanova får varning efter att ha dragit i Julie Blakstads tröja och stoppat ett anfall

Lovina Stafhammar
September 22, 2025 at 06:31 PM

72′ Hammarby nära att utöka men bollen går precis utanför mål. 

Lovina Stafhammar
September 22, 2025 at 06:31 PM

72′ Alice Carlsson välter Mimmi Wahlström nära målområdet men domaren visar att det är fortsätta spela som gäller

Lovina Stafhammar
September 22, 2025 at 06:30 PM

71′ Kaosartat i straffområdet men Bea Sprung får tag i bollen, dock blir det ett svagt avslut

