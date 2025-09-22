LIVE: Djurgården – Hammarby
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Djurgården tar emot Hammarby i damallsvenskan.
Följ Stockholmsderbyt med FotbollDirekt och chatta med vår reporter Lovina Stafhammar.
Under måndagskvällen är det dags för ett damallsvenskt Stockholmsderbyt när Djurgården tar emot lokalrivalen Hammarby hemma på Stadion.
Hemmalaget kommer senast från en 2–0-förlust borta mot IFK Norrköping, men innan dess hade ”Blåränderna” tre raka segrar i damallsvenskan. Djurgården placerar sig på fjärdeplats i tabellen inför kvällens Stockholmsderby, med sex poäng upp till Häcken på tredjeplatsen.
Hammarby har nio raka matcher utan förlust i damallsvenskan och kommer senast från en 3–0-seger mot Linköping. ”Bajen” toppar tabellen med en poäng ned till Malmö FF och två poäng till Häcken på andra- respektive tredjeplats inför matchen mot Djurgården.
Senast lagen ställdes mot varandra var den 16 juni. Då var det Hammarby som gick vinnande ur derbyt efter en 2–1-seger hemma på Kanalplan.
Derbyt startar klockan 19:00.
89′ Bragstad drar ner Mimmi Wahlström i straffområdet men domaren blåser inte straff. Många är riktigt upprörda
87′ Hammarby byter in 15-åriga Fanny Peterson, intressant
85′ Djurgården går mot att utöka men Melina Loeck finns i mål och kan enkelt plocka bollen.
79′ Djurgården får en solklar frispark efter att Alice Carlsson dragit ner Mimmi Wahlström
78′ Hammarby utökar men domaren blåser av och målet godkänds inte.
77′ Nu sitter Djurgårdens målvakt ner precis lagom länge för att djurgården hinner prata ihop sig. Taktiskt!
76′ Lobanova får varning efter att ha dragit i Julie Blakstads tröja och stoppat ett anfall
72′ Hammarby nära att utöka men bollen går precis utanför mål.
72′ Alice Carlsson välter Mimmi Wahlström nära målområdet men domaren visar att det är fortsätta spela som gäller
71′ Kaosartat i straffområdet men Bea Sprung får tag i bollen, dock blir det ett svagt avslut
Den här artikeln handlar om: