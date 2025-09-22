Djurgården tar emot Hammarby i damallsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Under måndagskvällen är det dags för ett damallsvenskt Stockholmsderbyt när Djurgården tar emot lokalrivalen Hammarby hemma på Stadion.

Hemmalaget kommer senast från en 2–0-förlust borta mot IFK Norrköping, men innan dess hade ”Blåränderna” tre raka segrar i damallsvenskan. Djurgården placerar sig på fjärdeplats i tabellen inför kvällens Stockholmsderby, med sex poäng upp till Häcken på tredjeplatsen.

Hammarby har nio raka matcher utan förlust i damallsvenskan och kommer senast från en 3–0-seger mot Linköping. ”Bajen” toppar tabellen med en poäng ned till Malmö FF och två poäng till Häcken på andra- respektive tredjeplats inför matchen mot Djurgården.

Senast lagen ställdes mot varandra var den 16 juni. Då var det Hammarby som gick vinnande ur derbyt efter en 2–1-seger hemma på Kanalplan.

Derbyt startar klockan 19:00.