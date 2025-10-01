Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Malmös mardröm – stjärnan ut på bår

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Olyckan var framme för Tuva Skoog.
MFF-stjärnan tvingades lämna planen på bår mot Häcken.

Foto: Bildbyrån

Det var efter en halvtimmes spel i toppmatchen mellan Malmö FF och BK Häcken i damallsvenskan som olyckan var framme för Tuva Skoog, 20. Yttern snappade upp en boll nere vid MFF:s straffområde och såg sedan ut att ta sig mot baksida lår.

MFF-spelaren satte sig ned i gräset och fick behandling på innerplanen, innan Skoog tvingades lämna planen på bår. Hon ersattes av Katariina Kosola.

251001 Malmö FFs Tuva Skoog bärs ut på bår under fotbollsmatchen i Damallsvenskan mellan Malmö FF och Häcken den 1 oktober 2025 i Malmö.
Här lämnar Tuva Skoog på bår. Foto: Bildbyrån

✔️ Häcken vann matchen med 3–0.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt