Malmös mardröm – stjärnan ut på bår

Olyckan var framme för Tuva Skoog.

MFF-stjärnan tvingades lämna planen på bår mot Häcken.

Foto: Bildbyrån

Det var efter en halvtimmes spel i toppmatchen mellan Malmö FF och BK Häcken i damallsvenskan som olyckan var framme för Tuva Skoog, 20. Yttern snappade upp en boll nere vid MFF:s straffområde och såg sedan ut att ta sig mot baksida lår.

MFF-spelaren satte sig ned i gräset och fick behandling på innerplanen, innan Skoog tvingades lämna planen på bår. Hon ersattes av Katariina Kosola.

Här lämnar Tuva Skoog på bår. Foto: Bildbyrån

✔️ Häcken vann matchen med 3–0.