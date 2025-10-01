Malmös mardröm – stjärnan ut på bår
Olyckan var framme för Tuva Skoog.
MFF-stjärnan tvingades lämna planen på bår mot Häcken.
Det var efter en halvtimmes spel i toppmatchen mellan Malmö FF och BK Häcken i damallsvenskan som olyckan var framme för Tuva Skoog, 20. Yttern snappade upp en boll nere vid MFF:s straffområde och såg sedan ut att ta sig mot baksida lår.
MFF-spelaren satte sig ned i gräset och fick behandling på innerplanen, innan Skoog tvingades lämna planen på bår. Hon ersattes av Katariina Kosola.
✔️ Häcken vann matchen med 3–0.
