JUST NU: Häcken stormar mot serieledning – kör över MFF

Det är dags för toppmöte i damallsvenskan.

Malmö FF tar emot Häcken under onsdagskvällen.

Matchen startar klockan 18:30.

Den damallsvenska toppmatchen mellan serietrean Malmö FF och tvåan Häcken skulle egentligen ha spelats i förra veckan. Då krockade mötet med MFF:s herrlag, som spelade Europa-match mot Ludogorets på Eleda stadion samma dag. Måstematchen flyttades i stället till onsdag den 1 oktober och i kväll drabbade topplagen samman i Malmö.

Hemmalaget placerade sig på en tredjeplats i tabellen inför matchen, och vid en seger skulle MFF gå upp i delad serieledning med Hammarby. Vid en Häcken-seger skulle hisingarna bli ny serieledare i damallsvenskan 2025 med sex omgångar kvar att spela.

Malmö FF gjorde två förändringar jämfört med Skånederbyt mot KDFF senast när Katariina Kosola och Matilda Kristell ersattes av Courtney Nevin och Nellie Lilja.

I Häcken ersattes korsbandsskadade Johanna Fossdalsá Sörensen av Pernille Sanvig på innermittfältet.

Efter runt en halvtimmes spel var olyckan framme för MFF:s Tuva Skoog. Stjärnan satte sig ned på innerplan och fick behandling, men tvingades till slut lämna planen på bår. Hon ersattes av Katariina Kosola.

Här lämnar Tuva Skoog på bår. Foto: Bildbyrån

Ställningen i paus var 0–0.

– De sätter hög press och chansar lite, och vi är inte riktigt snabba ut i positionerna. Vi behöver visa oss snabbare, bli spelbara och spela därifrån, sa Hanna Wijk till Viaplay i halvtid.

Wijk fick också frågan om hur Häcken hanterade Miljana Ivanović, som var en av matchens bästa spelare i den första halvleken.

– Det kan bli bättre. Vi behöver ligga tightare. Jag tycker att vi sköter det helt okej ändå, hon är en duktig spelare. Hon har inte kommit till så mycket än. Men vi måste vara mycket noggrannare.

Tidigt i den andra halvleken lossade Tabby Tindell ett avslut från distans som gick rakt i Öhmans ribba. Returen gick rätt ut i straffområdet och i den efterföljande situationen petade Anna Anvegård in ledningsmålet för Häcken.

Häcken jublar. Foto: Bildbyrån

Bara minuter senare utökade Lisa Löwing, via Malmö FF-back, till 2–0.

Med drygt fem minuter kvar att spela slog Tabby Tindell till efter en läcker dragning i MFF:s straffområde och dunkade in 3–0 till Häcken.

Startelvor:

Malmö FF:

Öhman – Hoff Persson, Löfqvist, Kullberg, Nevin – Lilja, Olesen – Skoog, Persson, Ivanovic – Kanutte.

BK Häcken:

Falk – Wijk, Löwing, Sandbech, Tindell – Sanvig, Wickenheiser – Anvegård, Bergström, Jusu Bah – Schröder.