Målvaktstalangen: ”Jag kommer vara kvar i Bajen”

KANALPLAN. Fanny Jurander är bara 17 år gammal men har redan blivit en del Hammarbys A-lag.

Supertalangen har fått åka ut i Europa med Hammarby och har fått sitta på bänken i damallsvenskan.

– Det är stort, jättestort. Man tänkte inte att man skulle få den chansen när jag kom hit. Men det känns så bra och så kul, säger Fanny Jurander till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Fanny Jurander sägs vara en av de största målvaktstalangerna i Sverige, nu spelar hon i Hammarby och har varit med på både Champions Leauge, Europa Cup och damallsvenskan, bara 17-år gammal. Jurander anslöt till Hammarby förra hösten efter att ha varit inlånad från Lidingö till Hammarby för att spela Gothia Cup. Nu har den 17-åriga målvakten tagit steget upp till F19 och A-laget. Det innebär att Jurander ofta tränar med A-laget med Sofia Lundgren i spetsen och två bra målvakter.

– Det känns så bra. Det känns så bra med Sofia och när jag kom hit kändes det bra med både Anna Tamminen och Moa Edrud, och nu Melina Loeck. Det är verkligen så kul att få en förebild i laget. Jag tycker det är jättekul att få vara här och få ta del av deras kunskaper och utvecklas.

Hammarby har en speciell målvaktsuppsättning och en skyhög konkurens. Moa Edrud och den inlånade målvakten Melina Loeck slåss om förstaplatsen, och där bakom finns supertalangen Fanny Jurander, men trots konkurrensen är det en bra känsla bland målvakterna.

– Ja, jag älskar alla. Jag tycker om Sofia otroligt mycket och Moa såklart. Nu har Tamminen lämnat men jag gillar henne också jättemycket. Och Melina såklart. Men de lär mig nya saker på ett annat sätt.

”Jag kände ändå att jag hade min plats”

Under säsongen har Hammarby haft det lite kaosartat på målvaktssidan. I januari kom beskedet att Hammarby tar in Emma Holmgren som skulle ansluta till sommaren. Under våren skadade sig Anna Tamminen och Moa Edrud fick stå många vårmatcher. Tamminen kom tillbaka men under sommaren kom beskedet att Anna Tamminen tvingades till operation. Samtidigt anslöt Emma Holmgren men då var hon gravid och i samma veva lämnade Tamminen ”Bajen” och klubben tvingades till en nödlösning och lånade in Melina Loeck året ut.

Inför nästa år står Hammarby utan målvakt eftersom Loecks låneavtal går ut samtidigt som Moa Edruds kontrakt löper ut. Mitt i allt kaos har Fanny Jurander varit Hammarbys trygga punkt.

– Nej men jag kände ändå att jag hade min plats. Jag förväntade mig absolut inte att få spela någonting. Det har jag aldrig gjort. Att kunna få vara där och stötta även fast det kanske inte är hundra vad som händer. Det känns ändå bra att få vara med på bänken och bara stötta utifrån, säger 17-åringen och fortsätter:

– Oavsett kommer jag att vara kvar i Bajen. Sen får vi se om det blir F19 eller dam men man kan alltid hoppas på damlaget.

Hur stort är det att få vara med?

– Det är stort. Jättestort. Man tänkte ju inte att man skulle få den chansen när jag kom hit. Men det känns så bra och så kul.

Många har bollat upp dig som en av två att tillhöra nästa års ordinarie målvakter. Hur känns det att höra det?

– Så skönt och stolt att få höra de orden, verkligen! Jag har aldrig fått dem sagt till mig innan, det känns som att jag har fått ett förtroende från personer inom Hammarby som jag aldrig upplevt innan. Det känns så bra och tryggt.

Jurander har tillhört Hammarby i drygt ett år och trots att hon inte har haft en Hammarby-koppling sedan innan så känner hon sig hemma.

– Hammarby är Hammarby. Det är väldigt lätt att komma in i klubben. Jag älskar alla supportrar. När jag inte är med på bänken så står jag i klacken. Det är en stämning som man inte får vara med om någon annanstans i damfotboll.

När du fick samtalet om att vara med på Gothia, visste du att det skulle bli så här bra med damlag och europamatcher?

– Nej, verkligen inte. Jag trodde aldrig det. Jag visste först inte om det skulle bli F17 eller F19, men sen blev det mycket skador i våras så jag fick vara med mycket med damerna. Med den här chansen de har gett mig har jag utvecklats ganska snabbt. Och det hoppas jag att man märker, avslutar Fanny Jurander.

Hammarby avslutar säsongen med att möta Ajax på hemmaplan i Europa Cup. Till den matchen går Hammarby in med ett bra resultat i ryggen.