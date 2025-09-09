Hammarby har lånat in den tyska målvakten Melina Loeck från Brighton resten av säsongen.

Men Hammarby närmar sig en målvaktskris när man går från fyra till noll målvakter nästa år.

– Det känns riktigt bra, riktigt skönt. Jag trivs jättebra i klubben, i laget, i stan, säger Melina Loeck till FotbollDirekt.



Foto: Bildbyrån

Hammarby tog in Melina Loeck, en 25-årig målvakt som lånas ut från Brighton. När Loeck anslöt var det många som blev chockade eftersom grönvitt hade tre kontrakterade målvakter i Anna Tamminen, Moa Edrud och Emma Holmgren var av den sista nyss har återvänt hem ill Sverige och Hammarby, plus två bra talanger i Alice Olsson och Fannu Jurander. Trots det lånade man in Loeck som verkar trivas i klubben.

Holmgren troligtvis inte tillgänglig nästa år

Några veckor efter att Loeck hade anslutit blev allt lite klarare. Emma Holmgren som skulle återvända till Hammarby efter sommaruppehållet meddelade för några veckor sedan att hon är gravid och inte kommer spela i år. Det är osäkert om landslagsmålvakten kommer till spel 2026.

I förra veckan fick vi besked om att Anna Tamminen, som dras med fingerskada, lämnar Hammarby efter fem år i klubben, samtidigt som publikfavoirten Moa Edrud har utgående kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Anna Tamminen har lämnat, Moa Edruds kontrakt går ut i år och Emma Holmgren kommer tidigast komma tillbaka på höstkanten samtidigt som Melina Loecks lån går ut. ”Bajen” kan alltså gå från fyra till noll målvakter 2026, och ännu är ingen plan presenterad.

Det har skett en del förändring på målvaktssidan och det kan finnas en öpping för dig att stanna kvar. Är det något ni har pratat om och vill du vara kvar?

– Jag tänker inte på det just nu.

