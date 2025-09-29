KANALPLAN. Moa Edrud och Anna Tammien var konkurrenter i över tre år i Hammarby.

Nu har Tamminen gått vidare i karriären, men lagkamraternas vänskap består.

– Vi skämtade väldigt mycket om att vi bara var kollegor när hon var här och inte vänner. När hon skulle sticka sa jag att nu kan vi äntligen vara vänner, säger Edrud till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Moa Edrud var under sina tre år i klubben varit andramålvakt bakom Anna Tamminen. De har under den tiden blivit nära vänner, trots att de konkurrerar om en och samma plats.

Under de två föregående åren har det varit frid och fröjd på målvaktssidan, men i år har det varit betydligt rörigare. I januari presterande ”Bajen” att Emma Holmgren skulle återvända hem efter sommaren. Samtidigt hade Anna Tamminen problem med en fingerskada så Moa Edrud fick stå i mål under stora delar av våren. En bit in på våren kom Tamminen tillbaka i spel, men det skulle bli kortvarigt då fingret hade läkt fel och en operation var nödvändig vilket innebar en lång rehab period.

Samtidigt anslöt Holmgren, men den tidigare landslagskeepern hade blivit gravid under sommaren. Då fick Hammarby tänka snabbt och låna in Melina Loeck från Brighton, och kort därefter meddelades det att Tamminen lämnar klubben för engelska Newcastle.

Moa Edrud och Anna Tamminen. Foto: Bildbyrån

Den röriga situation har varit speciell för Moa Edrud, som varit en trygg punkt i kaoset.

– Jag har inte stuckit under en stol att det här har varit en sits som jag inte har varit van vid. Jag har spelat med Anna (Tamminen) nu i två och ett halvt år och det har varit en rutin som man tappar. Det har jag tyckt varit lite svårt men det har blivit jättebra, säger Edrud och fortsätter:

– Både Emma (Holmgren) och Melina (Loeck) är otroliga, även om jag inte har fått träna så mycket med Emma än. ​​Men min lilla målvaktsgrupp är väldigt, väldigt bra.

”Hon var en okänd finsk målvakt som blev allsvenskans bästa målvakt”

I början på september kom beskedet att Anna Tamminen skulle lämna Hammarby för att prova vingarna i Newcastle. Målvakten tackades av av Hammarby och för Edrud blev avskedet känslosamt.

Anna Tamminen tackas av. Foto: Bildbyrån

– Det var väldigt vackert. Jag tyckte att hon var värdig. Hon har gjort så mycket för den här klubben och jag tror att det är svårt att se det om man inte fått uppleva det. Nu fick jag uppleva halva hennes tid här och gå från att spela i elitettan och att vara en okänd liten finsk målvakt som kom hit till att bli Sveriges, eller allsvenskans bästa målvakt. Det är väldigt, väldigt stort och jag är väldigt glad över att jag fått träna med henne.

Anna Tamminen och Moa Edrud. Foto: Bildbyrån

– Vi skämtade väldigt mycket om att vi bara var kollegor när hon var här och inte vänner och så sa jag när hon skulle sticka att nu kan vi äntligen vara vänner, nu kan vi ta det steget. Det var väldigt fint att hon fick det hon förtjänade, avslutar Moa Edrud.