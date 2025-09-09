Martin Qvarmans Möller har tackat för sig efter fyra år i det svenska U23-landslaget.

Detta för att ta sig an damallsvenska FC Rosengård.

– Det är en välfungerande storklubb och att de har valt mig i det här läget känner jag mig stolt över, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Martin Qvarmans Möller har under fyra år varit förbundskapten för det svenska U23-landslaget på damsidan.

Tidigare under tisdagen stod det klart att 50-åringen tar över huvudtränaruppdraget i damallsvenska FC Rosengård, där han ersätter sparkade Joel Kjetselberg. Under tisdagskvällen fick FotbollDirekt en pratstund med den nya Rosengårds-tränaren, som ser mycket fram mot det som komma skall.

– Jag känner mig stolt. Det är ett uppdrag som jag vet är ett attraktivt fotbollsjobb, oavsett herr- eller damfotboll, både nationellt och internationellt. Det är en välfungerande storklubb och att de har valt mig i det här läget känner jag mig stolt över. Sedan vet jag, när man väljer den här typen av uppdrag, att det kommer en hög kravbild – vilket jag tycker är utmanande och härligt, säger Qvarmans Möller till FotbollDirekt.

Hur känner du kring att hoppa på uppdraget i slutet av säsongen?

– Det är klart att det är en annorlunda situation. Jag tror att en av de delarna, som de också har kommunicerat, är att jag är van vid att ha kort tid med spelare i landslagssammanhang. Det är få träningar och det handlar om att få ihop saker relativt snabbt och göra få saker riktigt bra. Det har jag lyckats med genom åren och också fått bra resultat, framförallt sista landslagsåret med U23. Jag vet vad läget är när jag kommer in. Det kommer att bli en kombination av att bygga vidare på de saker som har varit bra, sedan hade det varit konstigt att säga att det inte kommer att förändras någonting – för det kommer det att göra.

”Jag har sett alla matcher de senaste fyra åren”

När FotbollDirekt frågar hur bra koll han har på Rosengård och den damallsvenska fotbollen berättar Qvarmans Möller att han inte har missat en enda match under en väldigt lång period.

– Jag har sett alla matcher de senaste fyra åren, och det är alla matcher. Det är inga matcher som är missade någon gång. Det har att göra med uppdragets art som förbundskapten, när jag tar ut en trupp letar jag efter relationer som redan finns. Jag letar efter frekvenser, kombinationer och spelare som kan samverka i olika klubbmiljöer och situationer i deras egna matcher. Det gör att det är viktigt att se alla matcher mot olika typer av motstånd. Det gör att jag har sett alla matcher och det gör att jag har koll på både ligan men även Rosengård, både det som är bakåt men också det som är nu.

Hur ser du på det som har varit Rosengårds säsong så här långt?

– Fotboll är en resultatsport. Det handlar om att göra mer mål mot motståndaren och det har inte skett tillräckligt ofta. Sedan finns det spelare och sekvenser i spelet som absolut inte ska förändras. Men det finns också saker som vi behöver lägga ovanpå det, som gör att vi vinner fotbollsmatcher. Vi kommer inte att skrynkla ihop allt som har varit och börja om på nytt. Jag har all respekt för det jobb som Joel (Kjetselberg) med hans team har gjort, men nu ska vi skruva på det så att de delar som avgör fotbollsmatcherna blir mycket skarpare.

Det svenska U23-landslaget i träning år 2023. Foto: Bildbyrån

I och med att Martin Qvarmans Möller har skrivit på för ett drygt år med Rosengård har han tackat för sig efter fyra år med U23-landslaget. Därför är det med delvis sentimentala känslor han lämnar Blågult.

– Jag har haft fyra väldigt bra år som förbundskapten. Med den arbetsform som en förbundskaptens uppdrag innebär reser man extremt mycket och träffar mycket människor i olika miljöer. Det finns ju delar i det jobbet, som själva samlingarna, som man kommer att sakna men jag har också under de här fyra åren saknat närheten till spelarna och har kollegor runt mig hela tiden. Jag är oerhört tacksam för möjligheten att få jobba nära Magnus och Peter i A-landslaget.

Qvarmans Möller avslutar:

– Nu har ju Johanna Almgren och Sofia Lundgren, som jag en gång i tiden valde ut till mitt team U23, tagit steget till A-landslaget och det är också ett syfte med U23-verksamheten. Det har varit bra år, lärorika år, mycket internationella erfarenheter och många spelare som jag har sett i andra länder som har varit kul att möta. Jag kommer framförallt att sakna mitt närmsta team i U23 med ledare. Spelarna kommer jag att stöta på i lite olika sammanhang nu, både i Rosengård och i motståndarlagen. Det blir också inspirerande och härligt att få ha en lite annorlunda relation, avslutar Qvarmans Möller.