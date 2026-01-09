Persson flyttar till rivalen: ”Alltid haft respekt”

Beatrice Persson, 25, lämnade tabelltrean Malmö FF.

Nu har det blivit en flytt till Östgötaslätten.

– Norrköping är en fin förening som man alltid haft respekt för, så det känns jättebra, säger Beatrice Persson till FotbollDirekt.

Beatrice Persson var med på Malmö FF:s resa från elitettan till en tredjeplats i damallsvenskan. Persson och Malmö tog ett gemensamt beslut om att gå skilda vägar. 25-åringen står noterad för fem starter i år och totalt 23 framträdanden. En del av uppbrotten berodde på speltiden.

– Jag trivdes otroligt bra där och mycket, allting runtomkring var superbra. Men däremot så kände jag att jag behöver också någonting nytt med tanke på att jag fick inte spela jättemycket. Jag skulle nog ändå säga att det var ett gemensamt beslut att jag ändå lämnade. Huvudsaken med att spela fotboll är att man spelar fotboll, säger Beatrice Persson till FotbollDirekt.

Efter många år i Skåne och några i Danmark väntar nu en flytt till Östergötland.

– Ja, det är en ganska stor omställning på många sätt. Jag har bott i Malmö under en väldigt lång period, även fast jag har spelat för lite olika klubbar där nere. Jag känner mig väldigt taggad och det ska bli skitkul att komma till Norrköping.

”Alltid haft respekt”

”Pekings” säsong var en berg- och dalbana. I början av året gick det inte som förväntat och när man gick på sommaruppehåll var man inte nöjda. Under hösten kunde laget gå obesegrade i flera matcher i rad och tog poäng mot toppklubbarna. Trots den svajiga säsongen så har Persson mycket respekt för Norrköping.

– Norrköpings damer har man alltid haft respekt för även fast det gick tufft på våren. När jag spelade i Malmö så torskade vi hemma mot dem. Så de är alltid ett lag som är väldigt tuffa att möta. Så det var bara kul att se att de verkligen gjorde en totalvändning efter sommaren och verkligen lyfte och gick nästan oavgjort genom hela höstsäsongen. Norrköping är en fin förening som man alltid haft respekt för, så det känns jättebra.

Vad kan du bidra med i ”Peking”?

– Jag hoppas verkligen att kunna komma in och ge en form av säkerhet i anfallsspelet. Att kunna vara med och bidra och skapa poäng och vara vassa i sista tredjedelen och även spela fram. Men sen utöver det fotbollsmässiga så hoppas jag att komma in med en god energi och vara en del av gruppen så vi håller ihop. För det jag har uppfattat av Norrköping så är det en väldigt fin grupp redan, med en stark gemenskap och sammanhållning. Så fortsätt bidra med det.

Målet för Beatrice Persson är glasklart. Att få mer speltid och kunna bidra framåt.

– Ja, mitt mål är framförallt att få kontinuerlig speltid och bli lite varm i kläderna. Jag tror att när jag får komma in och får mycket förtroende från tränare och sådär, så kommer spelet i sig och jag själv slappna av på planen och då kommer det flyta på lite bättre. Och helt enkelt spela mycket mer än vad jag gjort tidigare och generera poäng.

25-åringen gjorde fyra mål för MFF i fjol.