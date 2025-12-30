Officiellt: Persson lämnar Malmö FF för IFK Norrköping

IFK Norrköping fortsätter bygga truppen inför 2026.

Nu är det klart att forwarden Beatrice Persson ansluter från Malmö FF.

Foto: Bildbyrån



IFK Norrköping forsätter värva spelare till truppen inför nästa år.



Under tisdagen meddelade klubben att Beatrice Persson, 25, är klar för ”Peking” där hon ansluter från Malmö FF. Hon har skrivit på ett ettårskontrakt med option på ytterligare ett år.



– Jag har hört mycket gott om klubben från andra spelare och vänner. Det är en familjär och trevlig stämning, vilket jag värdesätter mycket. Det här känns som ett jättebra steg att ta, säger Persson till klubbens hemsida.

IFK Norrköpings sportchef Dennis Popperyd beskriver nyförvärvet som en spelare med stor potential.



– Beatrice är en spelare med en väldigt intressant profil. Hon har använts mycket som ytter, men för oss är hon i grunden en forward. Hon är stor, snabb och har en tydlig avslutningsförmåga, säger Popperyd.

Under säsongen 2025 stod Persson för tre mål i Malmö FF.