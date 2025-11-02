Publikfavoriten tillbaka i startelvan: ”Det känns svinbra”

Hammarby meddelande under söndagen att Melina Loeck är skadad.

Det betydde att Moa Edrud fick chansen från start hemma på Kanalplan.

– Det är fan underbart. Det är perfekt temperatur och jävligt bra stämning. De var otroliga idag, verkligen, säger Moa Edrud till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har en stark målvaktsuppsättning där Melina Loeck innehar förstaplatsen bakom Moa Edrud. Den inlånade Brighton-målvakten har skadat sitt finger, vilket klubben meddelade under söndagen. Då fick Moa Edrud chans från start mot Norrköping och 25-åringen kände sig lugn och trygg mellan stolparna.

– Det kändes svinbra. Jag var faktiskt inte så nervös. Jag kände mig lugn och trygg och det är väldigt viktigt, säger Moa Edrud till FotbollDirekt.

Det blev en 4–0 seger till Hammarby men Norrköping fick en del bra lägen där Moa Edrud gjorde ett par stabila räddningar. Edrud beskriver segern som enkel och stabil.

– Det är två skott som jag tycker att jag hanterar väldigt bra. En hörna som är farlig. Men utöver det så känns det som att matchen är i våra händer. Det känns som att vi har bra speluppbyggnad. Vi kommer nära varandra, vii håller bollen när vi ska. Sen är det några misstag som vi rättar till i andra halvlek. Så det känns ju lite som en enkel men bra seger.

Du fick spela några matcher i våras. Hur var det att få spela en höstmatch här på kanalplan?

– Det är fan underbart. Det är perfekt temperatur. Jävligt bra stämning. Supportarna var otroliga idag, verkligen. Jag har skrikit sönder min hals lite, men det är det värt, avslutar Moa Edrud.