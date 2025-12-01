Rosengård röstar ja till bolagisering

FC Rosengård kan bolagiseras.

Detta har beslutets under kvällens extrainsatt årsmöte.

Foto: Bildbyrån

FC Rosengård har denna måndag haft ett extrainsatt årsmöte för att rösta om bolagisering av klubbens damlag.

Fotbollskanalen rapporterar nu att medlemmarna röstat ja till förslaget – något som gör att utländska bolag nu kan köpa sig in i klubben.

Under mötet presenterades förslaget att klubben ska tas över av Crux Football Sweden Ltd.

Företaget har nyligen bland annat köpt franska Montpelliers damlag.