Foto: Bildbyrån

Rosengård röstar ja till bolagisering

Rasmus Hjortling
FC Rosengård kan bolagiseras.
Detta har beslutets under kvällens extrainsatt årsmöte.

FC Rosengård har denna måndag haft ett extrainsatt årsmöte för att rösta om bolagisering av klubbens damlag.
Fotbollskanalen rapporterar nu att medlemmarna röstat ja till förslaget – något som gör att utländska bolag nu kan köpa sig in i klubben.

Under mötet presenterades förslaget att klubben ska tas över av Crux Football Sweden Ltd.

Företaget har nyligen bland annat köpt franska Montpelliers damlag.

