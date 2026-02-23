Rosengård-supportrarnas markering – lägger ner i protest

FC Rosengård har ingått ett samarbete med brittiska Crux Football.

Bolaget har blivit en delägare i den damallsvenska klubben.

Under matchen mot Hammarby protseterade Rosengårds klack mot samarbetet.

I vintras meddelade FC Rosengård att de har ingått ett samarbete med brittiska Crux Football. Bolaget har klivit in som delägare i den damallsvenska klubben. Anledningen är en storsatsning på laget och där målet är att befästa sig i Europa.

Under Rosengårds cupmatch mot Hammarby visade supportrarna sitt missnöje genom att inte dyka upp på matchen. I stället visades det en banderoll i hemmalagets klack där det stod:

”Hejdå! Hellre B-lag än bolag”.

Supportergruppen Forza Rosengård skrev i ett inlägg på Instagram att de lägger ner sin verksamhet då det är emot bolagiseringen och processen bakom.