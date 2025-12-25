Sadiku nobbade nordisk toppklubb för BK Häcken: ”Snabba ryck”

Elena Sadiku är tillbaka i damallsvenskan som huvudtränare för BK Häcken.

Detta trots intresse från en annan nordisk toppklubb.

– Jag var aktuell för en annan klubb, men när BK Häcken kom in var det snabba ryck, säger hon till SVT Sport.

BK Häcken har presenterat Elena Sadiku som ny huvudtränare. Den 32-åriga tränaren vänder därmed hem till svensk fotboll efter två framgångsrika säsonger i Skottland.

Intresset för Sadiku var stort. Hon bekräftar själv att hon var aktuell för ytterligare en toppklubb innan beslutet fattades.

– Det var en ganska intensiv och snabb process. Jag var aktuell för en annan klubb, men när BK Häcken kom in var det snabba ryck. Jag valde det som kändes bäst för mig och min utveckling. Vi hade samma ambitioner, säger Sadiku till SVT Sport.

På frågan om den andra klubben var svensk svarar hon att det rörde sig om en nordisk toppklubb.

Sadiku har under åren utomlands följt utvecklingen i damallsvenskan noga och ser en liga i förändring.

– Många stora lag satsar och vill pusha framåt. Det är inte som tidigare när Rosengård var väldigt dominanta, säger hon och pekar bland annat ut Hammarby, Malmö FF och Djurgården som klubbar på stark frammarsch.



Sadiku kommer senast från Celtic, där hon skrev historia genom att leda damlaget till klubbens första ligatitel och spel i Champions League-gruppspelet.