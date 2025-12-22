Klart: Elena Sadiku tar över BK Häcken – ”Stolt”

BK Häcken har en ny huvudtränare.

Elena Sadiku, 32, är klar för svenska mästarna.

– Jag känner mig ärad och stolt att få förtroendet att leda svenska mästarna, säger Sadiku via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Mak Lind lämnade BK häcken tidigare i år och klubben skulle presentera en ny tränare förra veckan. Det ställdes in på grund av logistiska skäl men nu är den nya huvudtränaren presenterad.

Elena Sadiku tar över BK Häcken. 32-åringen kommer senast från rollen som huvudtränare i Celtic där hon har nått flera stora framgångar. Hon har även varit huvudtränare för Eskilstuna United och assisterande i FC Rosengård. Nästa år ska hon försvara SM-guldet med BK Häcken. Kontraktet med Hisingenklubben sträcker sig över 2028.

– Vi har letat efter en tränare som kan komma in och fortsätta utveckla och förädla det vi byggt upp. Elena är väldigt driven och intresserad av nästa steg, av utveckling av både oss som lag och klubb och av sig själv – kombinerat med den erfarenhet hon byggt på sig de senaste åren. Det finns en tydlighet i henne att vi ska göra det här tillsammans som vi gillar, säger BK Häckens fotbollschef Martin Ericsson via uttalandet.

Sadiku känner sig stolt över att få ta över BK Häcken.

– Jag känner mig ärad och stolt att få förtroendet att leda svenska mästarna. Jag har alltid följt BK Häcken och blivit inspirerad av deras strategi, vision och ambitioner. Jag ser fram emot att vara en del av detta och fortsätta utveckla det BK Häcken har lyckats bygga upp tillsammans med spelare, ledare och hela klubben, säger Elena Sadiku.

Elena Sadiku ställs på prov redan den 11 februari dåisländska Breidablik väntar den första kvartsfinalen i Europacupen.