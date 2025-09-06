Schröder brände straff – missräkning för Häcken

BK Häcken behövde vinna mot Kristanstad DFF för att ta serieledning i damallsvenskan.

Felicia Schröder brände en straff och Häcken tappar poäng i guldracet.

– Starten var tuff, men vi kämpade oss in i matchen, sa Häckens Stine Larsen i Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Efter Hammarbys seger mot Malmö FF tidigare under lördagen behövde BK Häcken tre poäng mot Kristianstads DFF för att gå upp i damallsvensk serieledning och ha vittring på guldet.

Häcken fick en mardrömsstart. Efter 15 minuter tog KDFF ledningen genom Alice Egnér till 1–0. Häcken fick senare en bra chans att kvittera från straffpunkten – efter att Tabby Tindell blivit fälld. Skyttedrottningen Felicia Schröder gick fram för att sätta den i mål med lyckades inte lura målvakten Moa Olsson.

Men det löste sig för Häcken till slut, då Carly Wickenheiser gjorde 1-1 i 38:e minuten, vilket resulterade i likaläge i halvtid på Bravida Arena.

– Det svängde lite. Starten var tuff, men vi kämpade oss in i matchen och löste det bättre i uppbyggnadsspelet, då vi kom igenom dem. Vi fick bra lägen, så vi ska fortsätta, sa Häckens Stine Larsen till Viaplay i halvtid.

Häcken jagade i andra halvlek ett segermål, men utan lycka. På övertid ville hemmalaget ha straff efter att Felicia Schröder åkt på en smäll i en duell med Moa Olsson men domaren tyckte annorlunda.

– En kaosmatch med mycket fram och tillbaka. Vi gick man-man, försökte pressa dem, vinna bollar och skapa chanser på det. Stundvis fungerade det bra och stundvis fungerade det mindre bra. Riktigt tunga tappade poäng, säger Häcken-stjärnan Jennifer Falk till Viaplay.

Häcken har två poäng upp till Hammarby i serieledning och ligger nu på en tredjeplats.