Selerud hyllar sin nya tränare: ”Fantastiskt engagemang”

Elena Sadiku har tagit över BK Häcken.

Försvararen Alva Selerud hyllar sin nya tränare.

– Det blir automatiskt att nivån höjs för att man vill så mycket när hon visar det också, säger Selerud till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter succén i fjol, då BK Häcken vann SM-guld, lämnade guldtränaren Mak Lind damallsvenskan för att pröva lyckan i USA och North Carolina Courage.

Precis innan jul stod det klart att Häcken värvar den historiska tränaren Elena Sadiku. 32-åringen kom senast från ett uppdrag i Celtics damlag där hon tog klubben till historiska framgångar.

För Alva Selerud och andra spelare i Göteborgslaget har vintern inneburit en hel del spelare som har lämnat klubben och ny tränare. Men Selerud tycker att tiden med den nya tränaren har varit över förväntan.

– Det har varit väldigt bra. Jag tycker att hon har bidragit mycket till laget redan nu. Jag tycker vi har en väldigt glad och öppen trupp där alla är trevliga, säger Selereud till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag tycker att vi jobbar hårt och vi jobbar för varandra. Jag tycker verkligen att hon har kommit in och fått oss att göra det.

Vad har Elena Sadiku kommit in och bidragit med?

– Jag tycker att hon har ett fantastiskt engagemang som hon bjuder på varje match och träning. Det blir automatiskt att nivån höjs för att man vill så mycket när hon visar det också, avslutar Selerud.

Häckens nästa match blir i Svenska cupen mot Linköping under onsdagen.