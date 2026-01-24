Officiellt: Mak Lind presenterad av ny klubb

Guldtränaren Mak Lind lämnade Häcken efter förra säsongen.

Nu står det klart att han tar över North Carolina Courage i NWSL.

Foto: Bildbyrån

Mak Lind vann SM-guld med BK Häcken i fjol. Efter succésäsongen valde Lind att lämna sin post som huvudtränare.

Sedan dess har det florerat rykten om att den svenska tränaren ska ta över North Carolina Courage i NSWL. Under lördagseftermiddagen blev han presenterad av klubben.

– Maks förmåga att kombinera prestation, kultur och spelarutveckling gör honom till en perfekt matchning för vår klubb. Vi tror att hans ledarskap kommer att hjälpa oss att nå nästa nivå, och vi är glada att ha honom ombord, säger fotbollschef Ceri Bowley via klubbens hemsida.

Mak Lind blir klubbens tredje huvudtränare.

– Jag är oerhört exalterad och ödmjuk inför möjligheten att bli nästa huvudtränare för North Carolina Courage. Det här är en klubb med en otrolig historia och en tydlig förväntan att tävla om titlar. Jag är helt enig i systemet och spelstilen som redan finns på plats och ser fram emot att fortsätta utveckla det tillsammans med spelarna och personalen. Jag kan inte vänta med att komma igång och att min familj och jag ska kunna fördjupa oss helt i den här gemenskapen, sa Lind.

Sedan innan har det ståt klart att Elena Sadiku tar över BK Häcken.