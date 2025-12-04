Klart: Mak Lind lämnar Häcken efter guldet

Guldtränaren Mak Lind lämnar BK Häcken.

Det meddelar klubben under torsdagen.

Foto: Bildbyrån

Mak Lind lämnar BK Häcken efter 2,5 år i klubben. För Lind blev det SM-guld med BK Häcken. Nu kommer beskedet från klubben att Mak Lind tackar för sig.

– Det är BK Häcken, det är hemma. När jag var i klubben som spelare och lagkapten växte jag mycket som både spelare och människa, och det är en professionell men också familjär miljö jag visste är rätt för mig. Så det fanns ingen tvekan, säger Mak Lind via hemsidan.

Fotbollschefen Martin Ericsson säger följande efter att Mak Lind lämnar klubben.

– Mak har lyckats skapa en fin helhet kring laget och staben tillsammans med sportchef Christian. En helhet som i slutändan gav oss det efterlängtade guldet! Och även om guldet är den stora händelsen så är det också bara resultatet av det hårda jobbet som gjorts på GPA dagligen. Ett jobb som Mak lett på bästa sätt med sitt engagemang och driv, både på och utanför planen, säger Martin Ericsson.

Vart Mak Lind ska nu är oklart, men det ryktas om North Carolina Courage.