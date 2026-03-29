Sofia Reidys andra raka mål: ”Sjukt kul”

STOCKHOLM. Högerbacken gjorde mål i andra matchen i rad.

Mycket tack vare Arsenal-lånet Vivienne Lia.

– Så det är superskönt och kul, säger Reidy till FotbollDirekt.

Sofia Reidy gjorde mål i andra matchen i rad när Hammarby mötte Rosengård.

– Men det är sjukt kul i alla fall. Vi pratade lite innan om matchen att vi wingbacks skulle försöka komma upp så mycket som möjligt. Och det lyckades jag göra och ta hem det bra. Efter ett jättebra inlägg av Viv. Så det är superskönt och kul, säger Reidy till FotbollDirekt.

Vad säger du om Lia?

– En otroligt duktig spelare. Vi ser ju varje dag på träningen att hon är duktig en mot en. En kreativ, kvick. Spelare, så det är skitkul att se att hon går in från start och bara tar chansen.

Hur var det att göra mål på Moa?

– Det är alltid kul att se Moa. Jätteduktig spelare. Jag känner allt gott till henne verkligen. Kul att se henne, men skönt att göra mål såklart.

Reidy blev utbytt i paus, det var ingen fara med högerbacken utan mer ett taktiskt byte enligt 22-åringen.

– Nej, det var väl lite, som du säger, mycket matcher. Jag känner mig pigg och så. Men det är kanske säkerhetsmässigt, avslutar Reidy.