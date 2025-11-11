STAFHAMMAR: ”Häcken är välförtjänta svenska mästare”

Omgång 25 av damallsvenskan bjöd på mycket.

Bland annat har Linköping åkt ur och Häcken kan nu titulera sig svenska mästare.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammar fem punkter från omgången.

Malmö FF säkrade Europa

En nykomling i damallsvenskan går rakt in och säkrar en europaplats. Det Malmö gör är något unikt och MFF visar verkligen att de är här för att bli nästa mästare. Nu har MFF mer resurser än de flesta lagen men det är bra för damfotbollen och damallsvenskan att den blir mer konkurrenskraftig. MFF vann mot Norrköping med 4–0 och den sista målskytten blev Mayar Khatawi, nyss fyllda 15-år. Hatten av till Malmö!

Hammarby vann – med Bragstad på topp

Alingsås tog emot Hammarby en grå och disig fredagskväll. Hammarby vann med 3–0 men det inte den krossen man trodde på förhand. Med Melina Loeck borta stod Moa Edrud i målet, återigen briljant. Men Martin Sjögren skulle såklart bjuda på en skräll i startelvan. Emilie Bragstad som till vardags är mittback fick spela nia i mitten, medan man vilade Ellen Wangerheim, och som hon gjorde det. Ett mål och en assist blev det för norskan. Men mest imponerade var Tea Olin som fick stå sin första match för i år i Alingsås mål. Hon släpper in tre mål men gör massvis med snygga räddningar och blev matchens lirare.

Häcken säkrade guldet

BK Häcken kan äntligen titulera sig som svenska mästare. Efter segern mot Djurgården, går det inte att komma ikapp Häcken. Gästerna Häcken vann med 2–0 efter mål av Tabby Tindell och Felicia Schröder. Det innebär att Schröder gjorde sitt 30:e mål för säsongen. Häcken firade SM-guldet med en lång festnatt på Stockholms gator. Ett välförtjänt firande efter en väl genomförd säsong.

Rosengård tog blytung seger

Rosengård mötte Piteå i en match som betydde mer än tre poäng. Då slog Anam Imo till med matchens enda mål och det målet kan troligtvis betyda att Rosengård klarar sig kvar i damallsvenskan. Inget är klart men det börjar se bra ut för fjolårsmästarna.

Linköpings tid i finrummet är över

Den historiska klubben Linköping har åkt ur damallsvenskan. Efter en otroligt tuff säsong är det nu klart att man inte håller sig kvar utan flyttas ner till elitettan. Hur framtiden ser ut för klubben är oviss men jag hoppas att det blir ett snabbt besök i elitettan för att sedan komma tillbaka. Vi tappar ett stycke historia, en genombrottsklubb, och en klubb där många av våra stora stjärnor har spelat. LFC visade dock upp styrka när man kunde vända mot Kristianstad. Gästerna tog ledningen med 2–0 och sedan i slutet på matchen kunde LFC vända till 2–2. Tack för denna gången!

