STAFHAMMAR: ”Rosengård närmar sig kvalplats”

Omgång 18 av damallsvenskan har spelats.

Den bjöd på unga målskyttar, viktiga poäng i bottenstriden och en regerande mästare som närmar sig kvalplats.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från den gångna omgången.



Foto: Bildbyrån

Norrköping med ny succé

Sedan återstarten av damallsvenskan har Norrköping varit obesegrade. Fem vinster och en oavgjord på de senaste sex matcherna. I omgång 18 välkomnade ”Peking” ett Djurgården som har gått starkt under året. Inför matchen gjorde Norrköping ett målvaktsbyte, ut gick Caroline DeLisle och in kom Sofia Hjern som varit bänkad under en längre tid. Troligtvis blev det målvaktsbyte på grund av förra matchens stora misstag av DeLisle.

Hemmalaget tog kommando direkt och efter elva minuter bjöds vi på en stark kandidat till ”årets mål” när Wilma Leidhammar fick in 1–0 målet från ganska lång distans rakt upp i krysset och Anna Koivunen var chanslös i mål.

Sedan kommer Djurgården in mer i matchen och får till några bra lägen, men det saknar det sista i slutet och det är svagt framspel eller misstag som gör att Djurgården inte kan ta ikapp. Direkt i andra halvlek får ”Peking” och Vesna Milivojević frispark och den sätter Milivojević i mål efter dåligt försvar av Djurgården. Bortalaget kunde aldrig ta ikapp och Norrköping vann med 2–0.

Foto: Bildbyrån

Hammarby tog en väntad seger

Nästjumbon Linköping kom på besök till ett soligt Kanalplan. Som förväntat tog serieledarna Hammarby tre viktiga poäng i jakten på SM-guldet. Men det blev inte det målkalaset som man hade kunnat tro på förhand. Vilma Koivisto som i somras anslöt till Hammarby från just Linköping gav “Bajen” ledningen i efter 13 minuter. Koivisto valde att inte fira sitt mål av respekt för hennes gamla lag.

Linköping stod upp bra men fick inte till några speciellt farliga målchanser, utan det handlade mer om att försöka stoppa Hammarby. Smilla Holmberg blev tvåmålsskytt efter att ha haft en lätt dag på jobbet mot Jonna Andersson på kanten. Målen kom i 43:e och 49:e minuten.

I den 58:e minuten blev mittfältaren Sara Eriksson utbytt med skada och efter matchen haltade hon ganska illa. Enligt mittfältaren själv ska det röra sig om en smäll på knät som har förföljt henne ett tag. Om hon blir borta under längre tid kan det komma att bli ett stort tapp för Linköping. Desto roligare var det för Hammarby när Stella Maiquez blkev inbytt och därmed fick göra debut i damallsvenskan.

BP tog viktiga poäng i botten

Brommapojkarna åkte upp till Piteå för en tuff bortamatch. Hemmalaget tog ledningen efter Cecilia Edlunds mål i den 37:e minuten. BP kvitterade genom Ida Bengtsson i den 61:a minuten och bara 10 minuter senare kunde Vera Blom sätta 2–1 för BP vilket blev slutresultatet. Piteå har det fortfarande tufft och har tre poäng ner till BP på kvalplats.

Foto: Bildbyrån

Rosengård närmar sig kvalplats

Första matchen för Martin Möller Qvarmans som huvudtränare för Rosengård. Det blev inte den drömstarten som han hade velat ha. De regerande mästarna välkomnade AIK till Malmö IP och hemmalaget tog ledningen precis innan halvtidsvilan genom Aemu Oyama. AIK kom ut i andra halvlek hungriga på en kvittering och det var precis det som hände. AIK blir tilldelade en straff i den 48:e minuten och då kliver Adelisa Grabus fram och sätter dit 1–1. Knappt en kvart senare kunde 17-åriga Nova Selin se till att bortalaget tog hem tre viktiga poäng hem till Stockholm när man vände och vann.

I och med Rosengårds förlust ligger de regerande mästarna bara en poäng från kvalplats.

Kristianstad studsade tillbaka

Efter att huvudtränaren Daniel Angergård gått ut med att han lämnar sin post efter säsongen blev det en ny seger för Kristianstad. Efter en tuffare period med kryss och förluster var det dags för tre efterlängtade poäng. Matchen mot Växjö slutade 2–1 och hon som tog uppmärksamheten från alla var den 16-åriga målskytten Filippa Andersson Widén som fick göra sitt första damallsvenska mål. Senare i andra halvlek kunde dock Växjö och Larkin Russell kvittera för bortalaget. Men Kristianstad var inte nöjda där, bara minuter efter kvitteringsmålet kunde Mathilde Janzen göra 2–1 målet.

Häcken och Malmö spelar omgång 18 den 24 september med anledning av Häckens Champions Leauge-kval.

Omgångens elva: