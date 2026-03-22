Strömberg hyllar Fanny Peterson: ”Hon har en stor potential”

Hammarbys stortalang Fanny Peterson hyllas stort.

Nu uttalar sig Bajens huvudtränare William Strömberg om talangen.

– Jag hoppas att hon också ser det som ett kvitto på att fortsätta jobba så hårt som hon gör i vardagen, säger Fanny Peterson.

16-åriga Fanny Peterson har gjort succé för Hammarby under våren. Hon har hyllats från flera experter, supportar och lagkamrater. Nu hyllar även hon även av hennes tränare William Strömberg.

– Hon har gjort två bra matcher nu. Hon har visat sin offensivt höga nivå, vilket är kul för hon har en stor potential, säger William Strömberg till FotbollDirekt.

– Det känns jättebra att få mycket förtroende och jag har verkligen jobbat varje dag för att ta de chanserna jag får. Det är skönt när man får tillbaka också, sa Fanny Peterson i en intervju till FotbollDirekt efter måndagens match mot Vittsjö.

Fanny Peterson har under våren bidragit med mycket fint offensivt och fick kröna måndagens match mot Vittsjö med ett drömmål. Något som 16-åringen har jobbat hårt för.

– Så att bra prestationer. Jag hoppas att hon också ser det som ett kvitto på att fortsätta jobba så hårt som hon gör i vardagen för att det ska hända fler fler gånger, avslutar William Strömberg.