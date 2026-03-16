Fanny Peterson efter målet: ”Jag fick jättemycket självförtroende”

STOCKHOLM. Hammarby är vidare till semifinal i svenska cupen.

Då stod supertalangen Fanny Peterson för en kanon.

– Jag säger mycket om mitt mål. Mycket men ändå lite, säger Fanny Peterson efter matchen.

Hammarby är klara för semifinal i svenska cupen efter en stabil 3–0 seger mot Vittsjö. Svea Rehnberg stod för två mål men i slutskedet av matchen kunde även Hammarby-talangen Fanny Peterson titulera sig målskytt.

– Det känns jättebra. Det känns verkligen jättebra. Jag fick jättemycket självförtroende där, så det var jättekul, faktiskt, säger Fanny Peterson efter matchen.

Talangen har fått mycket förtroende från start denna säsong och detta var hennes andra start i tävlingssammanhang i år. Något hon inte tar för givet.



– Det känns jättebra att få mycket förtroende och jag har verkligen jobbat varje dag för att ta de chanserna jag får. Det är skönt när man får tillbaka också, säger 16-åringen och fortsätter:

– Men man tar inget för givet liksom. Ja, det är jättekul att få starta och det är en annan sak att spela från start och hoppa in. Så det är jättekul.

Vad säger du om ditt mål som du gör idag?

– Jag säger mycket om mitt mål. Mycket men ändå lite. Bollen ska bara in och jag försökte tajma bollen så bra som det gick. Det betyder jättemycket och man får verkligen mycket självförtroende av ett mål.

Hammarby möter Kristianstad på bortaplan i cupen. Matchen spelas på fredagen den 20 mars.

– Semifinalernas extra. Det är mycket spänning och det är något som jag tycker vi är bra på. Så vi ska bara fortsätta öva inför den matchen och göra det så bra vi kan, avslutar Peterson.