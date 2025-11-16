Supertalangens plan – efter debutmålet: ”Kommer att bli miljontals gånger”

KANALPLAN. A-lagskontrakt och uppflyttad i damlaget tidigare i år.

Denna söndag nådde Stella Maiquez nästa milstolpe – detta då hon gjorde sitt första mål i damallsvenskan.

– Jag är otroligt glad, sjukt tacksam att jag får komma in i sådana här matcher, att de har den tilliten till mig, säger hon efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Den damallsvenska säsongen avslutades denna söndag och Hammarby stod för en rejäl urladdning hemma mot IF Brommapojkarna.

6–0 blev slutresultatet på Kanalplan och framförallt det sjätte målet var speciellt, detta då det var supertalangen Stella Maiquez första mål i damallsvenskan och första i damlaget.

– Jag är otroligt glad, sjukt tacksam att jag får komma in i sådana här matcher, att de har den tilliten till mig. Sen att jag får komma in och göra mål, det är drömmen, säger hon efter matchen.

Målet kom i 82:a minuten efter att 16-åringen vunnit bollen halvvägs in på BP:s planhalva. Därifrån drev hon sedan in i straffområdet innan hon satte bollen i mål via ribbans underkant. Maiquez beskriver hur tankegångarna gick i samband med målet:

– Alltså så många tankar, men ändå inga alls. Det går så snabbt och jag måste bara göra mål där, så det var bara att kolla upp, se bortre och lägga in den där.

När bollen väl passerade mållinjen var det stor glädje för 16-åringen.

– Jag gör inte så många mål, så bara händerna upp i luften, hoppa och skrika, det var min genuina reaktion.

Hur många gånger kommer du att se om målet nu ikväll?

– Alltså jag vet inte ens själv, det kommer att bli miljontals gånger den här veckan.

Maiquez flyttades som nämnt upp i Hammarbys damlag tidigare i år och det har blivit några framträdanden i damallsvenskan under säsongen. I vinter lär en hel del förändringar vänta Bajen, bland annat står det sedan tidigare klart att William Strömberg blir ny huvudtränare till nästa säsong. För 16-åringen är fokus nu att fortsätta visa upp sig från sin bästa sida, för att få så mycket speltid i damlaget som möjligt.

– Jo men det skulle jag säga, jag fightas alltid för en plats i startelvan, jag kanske inte är där ännu men jag tror verkligen att jag har den potentialen att bli så bra att jag får starta matcher och de har det förtroendet för mig, jag känner det hela tiden. Så det är mitt mål.