Tandberg om supportrarnas stöd: ”De har alltid varit bakom min rygg”

Cathinka Tandberg har lämnat Hammarby efter ett år i klubben.

Trots den korta tiden i klubben och det abrupta slutet så ser hon tillbaka på tiden med glädje, tack vare de grönvita supportarna som betytt mycket.

– Jag älskade det och jag blev så glad bara av att gå på stan och se en bajare. Så de betydde allt för mig, säger Tandberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Cathinka Tandberg lämnade Hammarby i september för att spela i Women’s Super Leauge och Tottenham Hotspur. Den 21-åriga anfallaren lämnade klubben efter en turbulent tid med lite speltid och en tuff situation i klubben. Det sista hon gjorde för Hammarby var att spela Champions League-kvalets miniturnering där hon bland annat gjorde två mål och räddade Hammarby från fiasko. Veckan efter kom beskedet att den norska anfallaren lämnat Bajen och det blev ett abrupt avslut på hennes tid i ”Bajen”.

Någonting som Cathinka Tandberg tar med sig från Hammarby är stödet från supportrarna som blev extra viktigt under den tuffa våren.

– De har ju egentligen betytt nästan allt för mig. De har skickat mig meddelanden och de vet att det har varit tufft och de har alltid varit bakom min rygg och det har gjort att jag fortfarande har velat jobba för dem och fortfarande vilja ge något till klubben. Så de har betytt väldigt mycket för mig och de har gett mig det förtroende jag behövde de sista matcherna i Hammarby. Det var trist när man skulle lämna för man kände sig lite dålig inför fansen, säger Tandberg och fortsätter:

– Man ville ge dem mycket mer och det gick så snabbt och ett tråkigt avslut och det var lite synd för jag har lust att ge så mycket mer till fansen. Jag älskade det och jag blev så glad bara av att gå på stan och se en bajare. Så de betydde allt för mig.

Har du någon kontakt med laget nu?

– Jag blev ju väldigt god vän med många av dem, så såklart har jag kontakt med dem. Vi spelare som har lämnat är fortfarande med i den Snapchat-gruppen, så vi försöker att innan varje match skicka meddelande, framförallt inför derbyn. Det är ett extremt fint gäng och man saknar dem. Det har varit viktigt för jag har alltid känt mig hemma där och har fått goda vänner. Det är personer som man fortfarande vill hålla kontakt med resten av livet egentligen.

”Hoppas jag kan komma hem i december och fira”

Hammarby ligger tvåa i damallsvenskan, ett poäng bakom BK Häcken. På lördagen den 11 oktober är det seriefinal mellan Hammarby och Häcken och kampen om guldet kan avgöras i den matchen. Tandberg hoppas på ett SM-guld för Hammarby och hoppas kunna komma tillbaka till Stockholm och fira det i december.

– Jag hoppas såklart att dem klarar det och jag hoppas för deras skull, för jag tycker att de är ett extremt bra fotbollslag och en extremt fin grupp och jag tycker att de förtjänar det. Sen tycker jag också att Hammarby är det bästa laget. Men det är kul att det är lite jämnt och Häcken har också varit väldigt bra. Men såklart, jag hoppas ju verkligen att de tar det guldet. Och så hoppas jag att man kan komma hem i december och fira med dem.

Matilda Vinberg som spelade i Hammarby mellan 2021 och 2023 och var bland annat med och vann dubbeln med Hammarby spelar sedan förra året i Spurs och nu har Tandberg och Vinberg har pratat en del om deras upplevelser i Hammarby.

– Ja, men vi har ju pratat lite om hur det har varit i Hammarby på senaste tiden och hur det var när hon var här. Men vi båda hoppas ju på att det blir ett SM-guld och vi båda hejar fortfarande på Hammarby och är bra vänner med många, så vi båda har sagt att vi ska tillbaka och fira med dem.

Cathinka Tandberg gjorde 19 mål på 37 matcher i Hammarby.