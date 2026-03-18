Thea Sørbo återförenad med Edrud: ”Helt overkligt”

UPPTAKTSTRÄFF. Moa Edrud bytte Hammarby mot Rosengård.

Då återförenades målvakten med nära vännen Thea Sørbo.

– Att ha henne där varje dag känns riktigt, riktigt bra, säger Rosengård-kaptenen till FotbollDirekt.

Thea Sørbo lämnade Hammarby för Rosengård förra sommaren. Norskan fick snabbt en ordinarie plats i startelvan och i år är hon klubbens lagkapten. I år har hon även återförenats med sin nära vän Moa Edrud. Den före detta Bajen-målvakten bytte Stockholm mot Malmö inför säsongen har har sedan flytten blivit förstamålvakt i Skåneklubben.

För Sørbo har det varit speciellt att välkomna Moa Edrud till Rosengård.

– Det är lite obeskrivligt faktiskt. Vi diskuterade inför säsongen om hon skulle komma eller inte så nu när hon är här känns det helt overkligt. Att ha henne där varje dag känns riktigt, riktigt bra, säger Thea Sørbo till FotbollDirekt.

Vad betyder det att ha en nära vän i laget?

– Jo, men jag får väl säga att jag är lite tursam. Jag har många goda vänner i laget och känner verkligen att jag kan vara med allesammans. Men Moa är en speciell vän, så det känns bra.

Rosengårds premiär är mot Hammarby på bortaplan. Det blir speciellt för Sørbo och Edrud.

– Nej men det kommer bli lite speciellt. Både för Moa och mig. Det är alltid lite speciellt att möta Hammarby men det ska bli kul också.

I fjol stod högerbacken för ett mål och en assist.