Klart: Moa Edrud värvad av Rosengård

Moa Edrud, 25, har lämnat Hammarby.

Målvakten är klar för FC Rosengård.

– Det är en klubb med extrem framgång tidigare och en klubb jag respekterar, säger Edrud via Rosengårds sociala medier.

Foto: Bildbyrån

Moa Edrud var en publikfavorit i Hammarby IF men valde att lämna klubben under förra året. Nu står det klart att hon värvas av rivalen Rosengård.

– Jag valde Rosengård för att jag tycker att det är ett spännande projekt. Det är en klubb med extrem framgång tidigare och en klubb jag respekterar, säger Edrud via Rosengårds sociala medier och fortsätter:

– I år ser jag fram emot att utvecklas som fotbollspelare och människa.

Edrud kommer bilda målvaktsuppsättning med Samantha Murphy och Saga Andersson.

Rosengård och Moa Edrud skriver ett tvåårskontrakt. Edrud kommer även återförenas med nära vännen Thea Sörbo.