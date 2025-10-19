Anvegård om landslagsnobben: ”Räcker tydligen inte”

Anna Anvegård är på god väg att vinna SM-guld med Häcken.

Trots det utelämnades anfallaren från Tony Gustavssons landslagstrupp.

– Jag har ändå känt mig i bra form och det var länge sedan jag gjorde så här mycket poäng flera matcher i rad, säger Anvegård till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Den senaste gången Anna Anvegård, 28, var med i det svenska damlandslaget var december 2024.

Sedan dess har BK Häcken-spelaren utelämnats från Peter Gerhardssons landslagstrupper – och nu även från Tony Gustavssons första trupp.

– Jag skulle nog säga att det här var bland den uttagningen som har varit tuffast. Jag har ändå känt mig i bra form och det var länge sedan jag gjorde så här mycket poäng flera matcher i rad, säger Anvegård till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Men de som konkurrerar på min position har säkert gjort det bra också, bara för att man gör mycket poäng här så räcker inte det tydligen.

Även Häcken-tränaren Mak Lind har svårt att se varför hans anfallare inte skulle hålla måttet i Blågult.

– Det är klart att det är beklagligt att hon inte får chansen att visa upp sig, för hon håller en otroligt hög nivå. Min åsikt väger inte jättetungt för att det inte är mitt beslut att ta, men jag håller henne högt. Hon är ganska överlägsen i ligan. Det är Tony som får stå för den huvudvärken. Han har duktiga landslagsspelare och många att välja mellan. Han har sina prioriteringar och sina val han gör, det är vad det är, säger Lind till samma sajt.





