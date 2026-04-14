Sågar sig själv efter tabben: ”Rent av svagt av mig”

GÖTEBORG. Elma Junttila Nelhage gick bort sig i upprinnelsen till Danmarks kvitteringsmål.

En aktion som var alldeles för svag av mittbacken, enligt hennes egen mening.

– Jag gör en alldeles för svag insats på förstamålet, det är inte alls tillräckligt bra, säger hon efter matchen.

I dag hade Sverige chans att koppla grepp om förstaplatsen i sin VM-kvalgrupp när man välkomnade Danmark till Gamla Ullevi i Göteborg. Trots Monica Jusu Bahs ledningsmål tidigt i den första halvleken och en hel rad chanser framåt gick de blågula damerna tomhänta från kvällens kvalmatch – då Janni Thomsen avgjort matchen till Danmarks fördel på tilläggstid.

Dessförinnan hade bortalaget kvitterat matchen, efter att Elma Junttila Nelhage slarvat i en duell med Cecilie Fløe som i sin tur spelade fram Pernille Harder som rakade in bollen förbi Falk.

Efter den sena förlusten i Göteborg ger mittbacken sin syn på aktionen som ledde fram till ett baklängesmål.

– Det blir en duell i straffområdet där jag försöker att vinna bollen men den rinner igenom mig. Hon fångar upp bollen och det är bara rent av svagt av mig, säger Elma Junttila Nelhage efter matchen och fortsätter:

– Jag tycker inte att resultatet speglar matchen, sedan är det en förlust och det är svårt att reflektera över prestationen. Just nu ser jag bara två mål bakåt som jag tycker är alldeles för enkelt. Jag gör en alldeles för svag insats på förstamålet, det är inte alls tillräckligt bra. Att det andra rinner igenom är också för lätt.

Den svenska backlinjen som förbundskapten Tony Gustavsson ställde upp i dag hade tillsammans spelat ihop 18 landskamper. Däremot menar Junttila Nelhage att rutin inte är allt när man spelar fotboll.

– Nej, jag tycker att alla som är här är redo för att spela. Det handlar om att göra bra prestationer och jag tycker inte att det handlar så mycket om erfarenhet. Det är klart att det hjälper. Ju mer man spelar desto mer erfarenhet har man så det är klart att vi om några år kommer att kunna se tillbaka på det här och se att vi har tagit många kliv framåt. Vi måste börja någonstans men det är klart att man vill prestera direkt, avslutar mittbacken.