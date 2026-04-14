Fiasko för Blågult – Danmark avgjorde på tilläggstid

I dag hade Sverige chans att koppla grepp om förstaplatsen i sin VM-kvalgrupp.

Det misslyckades man med.

I stället tog Danmark samtliga tre poäng – efter att ha avgjort på stopptid.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslagets kval till VM 2027 i Brasilien har gått in i sin andra samling med två matcher. I den första samlingen ställdes man först mot Italien på bortaplan, och vann med 1-0, innan man reste till Serbien och spelade 0-0 i vad som anses vara något av ett misslyckande.

I dag hade det blivit dags för VM-kvalets tredje match, och den första hemma i Sverige. Den spelades mot grannlandet Danmark på Gamla Ullevi i Göteborg under tisdagskvällen.

Bara en minut in i matchen hade Sverige sin första stora chans att ta ledningen. Detta efter att Felicia Schröder spelats fram till ett fint skottläge i boxen där Häcken-spelaren drog till direkt med högerfoten och träffade insidan av stolpen – och ut. Ett riktigt jätteläge för svensk del.

Fyra minuter senare trodde många att Sveriges ledningsmål skulle komma. Detta efter att en tilltrasslad situation i boxen slutat upp med att den danske keepern Thisgaard räddat bollen på mållinjen två gånger om innan bortalaget kunde rensa bort bollen. Kort efter detta ropade svenskorna på straff efter en misstänkt handssituation.

I den åttonde minuten kom till slut målet, efter ett inspel av Smilla Holmberg och en misslyckad klack från Felicia Schröder. På andrabollen slog Monica Jusu Bah till från nära håll i vad som blev hennes första landslagsmål.

Med 25 minuter på klockan såg Stina Blackstenius ut att utöka den svenska ledningen då hon skarvade ett inlägg i stolpen och ut.

Kort därefter var var det i stället Danmark som skulle göra mål och kvittera matchen. Detta efter att Elma Junttila Nelhage slarvat i en duell med Cecilie Fløe som i sin tur spelade fram Pernille Harder som rakade in bollen förbi Falk.

I den andra halvleken tog Sverige åter över matchbilden och skapade en hel rad chanser framåt. Bland annat hade Smilla Holmberg ett avslut som i sista stund styrdes utanför mål samt Stina Blackstenius som missade mål och stolpe med ett par centimeter efter en timme.

Med tio minuter kvar av matchen kom Jennifer Falk helt fel ut på en frispark vilket så när innebar danskt ledningsmål. Däremot smet bollen precis utanför mål. När matchen var inne på tilläggstid hamnade Danmark, via Janni Thomsen, i ett friläge. Trots att Falk kom ut rullade den danska anfallaren bollen mellan benen på målvakten och såg till att samtliga tre poäng landade hos det svenska grannlandet.