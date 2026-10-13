Björns pik till Skottland: ”Då blir det ingen kärlek”

Sverige kan lite smått börja ladda för playoff-final, där Skottland ser ut att vänta.

För Nathalie Björn kan det i så fall bli ett kärt återseende.

– Hon är ju en riktigt fajter, säger hon.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslagets 5–0-kross borta mot Litauen gör att Blågult i princip redan kan förbereda sig på nästa steg. I playoff-finalen i december väntar antingen Tjeckien eller Skottland.

Skottland sitter för närvarande i förarsätet efter en 2–0-seger på bortaplan i det första mötet. Vilket lag som går vidare avgörs under tisdagskvällen när returen spelas på skotsk mark.

”Då blir det ingen kärlek”

Skulle det bli Skottland som kniper finalplatsen blir det ett speciellt möte för den svenska landslagskaptenen Nathalie Björn. I klubblaget Chelsea spelar hon nämligen tillsammans med den skotska Erin Cuthbert.

Erin Cuthbert Foto: Bildbyrån

Försvararen berättar att hon haft kontakt med sin lagkamrat under samlingen, men med en tydlig känga i tonen.

– Hon sa: ”Lycka till till dig själv, men inte till ditt lag.” Då sa jag: ”Detsamma till dig”, säger Björn enligt SVT och fortsätter:

– Hon fick sina första minuter efter skada, och jag fick mina. Så jag skrev och gratulerade henne för det, och hon sa grattis till mig. Så det var bara kärlek.

Men enligt 29-åringen så sätt vänskapen på paus om länderna drabbar samman i december.

– Då blir det ingen kärlek över huvud taget. Då blir det fajt. Men det blir kul, hon är ju en riktig fajter.

Returmötet för Björns Sverige mot Litauen spelas på Strawberry Arena under tisdagskvällen med avspark klockan 19.00.