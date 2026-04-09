Blackstenius utsedd till lagkapten: ”Har sett otroligt bra ut”

Kosovare Asllani kommer inte att vara lagkapten för Sverige under de kommande VM-kvalmatcherna.

I hennes frånvaro har Stina Blackstenius utsetts till lagkapten.

– Det känns som en naturlig lösning för den här samlingen, säger förbundskapten Tony Gustavsson till SVT.

Efter att ha blivit utburen på bår i en match med London City Lionesses bekräftade klubben att den svenska lagkaptenen, Kosovare Asllani, hade drabbats av en knäskada.

När det svenska landslaget nu har samlats inför de kommande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Serbien finns inte Asllani med, av förklarliga skäl.

Nu berättar förbundskapten Tony Gustavsson vem som kommer att axla kaptensrollen i Asllanis frånvaro under den pågående samlingen. Det kommer att vara Arsenal-stjärnan Stina Blackstenius.

– säger förbundskapten Tony Gustavsson till SVT och fortsätter:

– Hon har sett otroligt bra ut i Arsenal de senaste veckorna och med sin erfarenhet känns det som en naturlig lösning för den här samlingen.

Utöver Blackstenius meddelar Gustavsson att hela kaptensgruppen kommer att bestå av tre andra spelare – i form av Jennifer Falk, Elma Junttilla Nelhage och Julia Zigotti Olme.