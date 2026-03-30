London City bekräftar Asllanis skada ”Stötta under hela resan”

I går var olyckan framme och Kosovare Asllani blev utburen på bår.

Under måndagen gick hon ut och sa att hon var förkrossad.

Nu har klubben kommit med ett skadebesked.

Kosovare Asllani blev utburen på bår under söndagen efter att ha fastnat i grästet och skadat knät. Under måndagen gick Blågult-lagkaptenen ut på sina sociala medier och sa att hon var förkrossad över skadan.

Nu kommer hennes klubb, London City Lionesses, med ett besked kring skadan.

”London City Lionesses kan bekräfta att Kosovare Asllani ådrog sig en komplex multiligamentsskada, inklusive främre korsbandet, i vår Women’s Super League-match mot West Ham United under söndagen”, meddelar klubben i ett pressutskick.

”Hon väntar nu på en specialistundersökning senare i veckan för att fastställa nästa steg och sin återhämtningstid. Alla o London City kommer att stötta Kosovare nära under hela den kommande resan”, skriver klubben vidare.

Hur länge Asllani kommer vara borta är ännu inte sagt men hon missar landslagets samling i april.