Blågult mörker efter fiaskot: ”Ibland är fotbollen riktigt hård”

GÖTEBORG. Sverige skapade mängder av chanser men fick inte med sig någon poäng hemma mot Danmark.

Anledningen?

– De gör mål på de två chanser de har och vi gör tyvärr inte det, förklarar lagkapten Stina Blackstenius.

I dag hade Sverige chans att koppla grepp om förstaplatsen i sin VM-kvalgrupp när man välkomnade Danmark till Gamla Ullevi i Göteborg.

Trots Monica Jusu Bahs ledningsmål tidigt i den första halvleken och en hel rad chanser framåt gick de blågula damerna tomhänta från kvällens kvalmatch – då Janni Thomsen avgjort matchen till Danmarks fördel på tilläggstid.

Det menar lagkapten Stina Blackstenius inte var helt rättvist, men sådan kan också fotbollen vara ibland.

– Jag tycker att prestationen i dag är tillräckligt bra för att vi ska kunna vinna matchen. Tittar man på hur det ser ut och de lägen vi skapar så ska vi absolut kunna gå från den här matchen med en helt annan typ av resultat. Det är klart att det känns otroligt tungt att det inte blir så, och deras mål kommer så pass sent, säger anfallaren efter matchen.

– Jag tycker egentligen att vi är bättre matchen igenom och tillåter inte Danmark att komma till så mycket chanser. Men där är fotbollen riktigt hård ibland, de gör mål på de två chanser de har och vi gör tyvärr inte det, fortsätter Blackstenius.

Hur kommer det sig att Sverige inte fick valuta för de chanser man skapade framåt? Små marginaler, förklarar Blackstenius.

– Jag kommer nog att behöva se situationerna igen och vi får titta på hur det såg ut. Men det är små marginaler, det är ribba och stolpe i första halvlek och vi har ytterligare bra lägen. Det är marginaler från att det ska gå vår väg, men det är det där lilla sista som vi får titta på, säger hon och berättar om sin egen insats.

– Ja… Jag känner ändå att jag kan vara involverad och kommer till lägen, men det är det sista som saknas från min sida också, avslutar Blackstenius.

På lördag ställs Sverige mot Serbien i den fjärde VM-kvalmatchen. Den spelas på Strawberry arena i Solna.